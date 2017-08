Das ist heute wichtig in Hannover

Service

Das ist heute wichtig in der City - und Niedersachsen.

Hannover

Hannover. Das Fährmannsfest startet heute. Hier geht es zum Programm des Wochenendes! Nach anfänglichen Problemen wegen des Hochwassers, findet nun alles wie geplant statt. An der Tageskasse gibt es am Freitag und Samstag Tagestickets für 15 Euro.

Beim Sehfest gibt es heute Baywatch zu sehen. Der Film ist ausverkauft.

Außerdem läuft heute Tag drei beim Maschseefest. Das Tagesprogramm gibt es hier. Bitte beachten Sie: Die Straßen am Maschsee sind auch heute für Autofahrer gesperrt. Ab 18.30 Uhr bitte die ausgeschilderten Umleitung nutzen. Die Stadt bittet Anreisende, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyer (CDU) ist heute zum feierlichen Gelöbnis in der Feldjäger-Schule und dem Stabsdienst der Bundeswehr. Sie wird heute Vormittag in Hannover als Ehrengast vor Soldaten in Rahmen ihrer Sommerreise sprechen.

Niedersachsen und die Welt

Auch heute beschäftigt der Skandal um die mit dem Insektengift Fipronil belasteten Eier Deutschland. In immer mehr Bundesländern tauchen die Eier aus den Niederlanden auf und müssen aus dem Verkehr gezogen werden.

An diesem Wochenende läuft das Heavy Metal-Festival in Wacken. Die neue Bierpipeline wird in dem kleinen Ort von 75.000 Besuchern genutzt. Rund 150 Bands spielen und das Open-Air ist zum zwölften Mal in Folge ausverkauft.

Verkehr

Heute überwiegend freie Fahrt auf den Straßen. Nur auf der A2 bei Lahe stockt es ein bisschen. Geblitzt wird heute in Burgwedel.

Wetter

Heute ist kein Regen für Hannover angesagt, aber ab nachmittags sind steife Böen möglich. Die Höchsttemperatur liegt heute bei 22 Grad. Abends bleibt es meist bewölkt bei 20 Grad.