Ticker

Das Wochenende ist schon wieder vorbei - die neue Woche und die letzte Arbeitswoche vor Weihnachten hat begonnen. Was in Hannover und der Welt so los ist, gibt es hier zum Nachlesen:

Hannover. Sie hat das prunkvolle Leben geliebt, die Extravaganz, das Besondere: Kurz vor ihrem hundertsten Geburtstag ist Zsa Zsa Gabor in Los Angeles gestorben. Hollywood und ihre neun (!) Ehemänner trauern um die schillernde Schauspiel-Legende mit dem ungarischen Akzent.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Streitschlichters in Seelze bei Hannover wird der Prozess gegen einen 49-Jährigen neu aufgerollt. Der Mann muss sich ab heute am Landgericht wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Er soll im Februar 2015 den Streitschlichter bei der Prügelei vor einer Kneipe am Kopf getroffen haben.

Für Rettungswagen ist es oft schwierig zum Unfallort vorzudringen, da andere Fahrzeuge die Straße blockieren. Niedersachsen hat im Sommer die Kampagne "Rettungsgasse" gestartet, die nun ausgeweitet werden soll. Innenminister Boris Pistorius (SPD) will am Montag die Neuerungen vorstellen.

Nach einer erneuten Verschiebung vor dem Wochenende will der VW-Konzern am Montag den nächsten Anlauf nehmen, um den Diesel-Skandal in den USA aufzuarbeiten. Der Richter Charles Breyer in San Francisco erwartet einen nochmals überarbeiteten Vergleichsvorschlag zwischen Volkswagen, Behörden und enttäuschten Autobesitzern.

Welche Ausstellungen sind im nächsten Jahr im Historischen Museum zu sehen? Darüber gibt das Museum heute Auskunft und stellt sein Programm für 2017 vor.

Die letzten Tage auf dem Weihnachtsmarkt laufen, am Wochenende war es für Glühwein und Co. leider ziemlich regnerisch. Bis zum Ende des Weihnachtsmarktes in der Altstadt am Donnerstag soll es jetzt wenigstens trocken bleiben. Und das bei Temperaturen von plus sechs bis plus drei Grad Celsius.

Musikalisch wird es heute Abend mit Max Giesinger, der ab 20 Uhr im Capitol ein Konzert gibt.