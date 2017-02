Vorschau

Guten Morgen, Hannover. Das Wochenende ist vorbei und der Montag steht vor der Tür - das ist heute in Hannover los:

Hannover. Im Neuen Rathaus findet die Bürgersprechstunde mit Oberbügermeister Stefan Schostok statt. Von 15 bis 17 Uhr steht er den Bürgern in seinem Dienstzimmer zu städtischen Themen Rede und Antwort. In Einzelgesprächen können die Teilnehmer ihre Sorgen und Nöte äußern. Karten für die Sprechstunde können ab 15 Uhr in Zimmer 76a (Bürgerbüro) abgeholt werden.

Lambchop aus Nashville tritt um 20 Uhr im Capitol auf. Die Alternative Contry Band bringt ihr neues Album Flotus mit. Frontmann Kurt Wagner hat sich dabei zum Ziel gesetzt, dass das Album in erster Linie seiner Frau gefällt. Seit Anfang November ist es inzwischen im Handel - wie es sich live anhört, gilt es heute Abend zu erleben. Einlass ist ab 19 Uhr.

Auch für die Kleinsten soll es heute nicht langweilig werden: Das Kinderkonzert "Mit Pauken und Perücken" hat heute seinen letzten Tag im Opernhaus. Der kleine Opernvampir Heni nimmt alle Kinder ab sechs Jahren mit auf eine Zeitreise der musikalischen Klassik. Zusammen mit den Künstlern des Niedersächsischen Staatsorchesters erforscht Heini von elf bis 14 Uhr, was klassische Musik eigentlich ist und warum man früher so gerne Perücken getragen hat (Eintritt 16,50 Euro).

Aus dem Messeschnellweg zwischen der B65, der B6, dem Seelhorster Kreuz und dem Pferdeturm ist das Verkehrsaufkommen zu groß. Derzeit staut es sich auf zwei Kilometern.

Vorsicht auf der A2 Hannover Richtung Dortmund: Zwischen der Ausfahrt Lahe und der Ausfahrt Bothfeld besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug.

Zum Wochenstart wird es laut Kachelmannwetter mit bis zu neun Grad zwar recht warm - allerdings bleibt es regnerisch und trüb. Die Sonne lässt sich gar nicht erst blicken.