Ticker

Und wieder startet mit diesem Montag eine neue Woche: ein Blick auf den Tag in Hannover und der Welt.

Hannover. In der Nacht hat es in Stöcken einen tragischen Unfall gegeben, bei dem zwei junge Männer ums Leben kamen. Sie waren mit dem Auto gegen einen Baum geprallt, worauf dieses in drei Teile zerrissen wurde.

Am Mittag wird es eine Pressekonferenz geben bei dem Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) ein Maßnahmenpaket zur Sicherheit und Prävention vorstellen wollen.

Studenten der Hochschule Hannover präsentieren neu entwickelte Orchesterstühle. Nach der Präsentation wird darüber entschieden, welcher Entwurf in die Produktion gehen soll. Weltweit gibt es nur wenige Hersteller von Musiker-Stühlen. Auf die Idee, einen neuen Stuhl entwerfen zu lassen, der den komplexen Anforderungen der Musiker im Orchester gerecht wird, ist Pianist und Dirigent Justus Frantz beim Besuch des Opernballs in Hannover 2014 gekommen.

Das Stadionbad wird nach seiner Sanierung wieder für alle geöffnet. Die Arbeiten hatten im Juni 2016 begonnen und sollten bereits im November 2016 abgeschlossen werden. Havarien im Wasserversorgungs– und Heizsystem sowie Lieferschwierigkeiten bei benötigten Materialien führten jedoch zu Verzögerungen.