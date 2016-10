Service

Guten Morgen! Hier die Themen für den heutigen Tag.

Hannover. Es ist Montag. Wochenbeginn. Aber halb so wild, denn das Wetter wird zum Beispiel gut:

Heute Mittag werden es 18 Grad! Das ist doch mal was. Außerdem bleibt es trocken. Nur der Wind ist ein bisschen wild.

Dichtere Wolken ziehen heute durch, vormittags auch mal Sonnenschein, meist trocken, dazu bis 18 Grad: https://t.co/8zbwLszY9l #Hannover /AN — NP-Wetter (@NPWetter) October 17, 2016

Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann schaut doch mal bei www.kachelmannwetter.com rein.

Verkehr: Auf der A2 Dortmund in Richtung Hannover zwischen der Ausfahrt Wunstorf-Kolenfeld und Hannover-Herrenhausen sind vier Kilometer stockender Verkehr. Auf der B6 Nienburg Richtung Hannover zwischen der Ampelkreuzung Berenbostel und Hannover Am Leineufer/Ampelkreuzung Klappenburgbrücke zwei Kilometer Stau. Auf der B3 von Elze nach Hannover sind zwei Kilometer Stau zwischen der Anschlussstelle Elze und Wülfingen.

www.vmz-niedersachsen.de hält euch auf dem Laufenden.

Außerdem gibt es noch diese Themen in Hannover:

- Semesterstart in Hannover. 28 000 Menschen starten heute offiziell ins Semester. In der heutigen NP gibt es Tipps von Uni-Veteranen, wie man als Student am besten leben kann.

- Im Pavillon eröffnet der niedersächsische Ministerpräsident Weil eine Ausstellung zum Internationalen Tag zur Bekämpfung der Armut.

- Im Rathaus tagt heute der Sozialausschuss.