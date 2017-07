Am Mittwoch ist Familientag auf dem Schützenfest. Chips für Fahrgeschäfte sind heute günstiger.© Behrens

Vorschau

Das ist der Mittwoch in Hannover

Guten Morgen! Der Sonnenschein der vergangenen Tage ist am Mittwoch (5. Juli) verschwunden, stattdessen ist der Himmel trüb und die Sonne lässt sich nur in Ausnahmefällen blicken. Doch davon müssen Sie sich nicht die Laune verderben lassen, hier lesen Sie, was Hannover am Mittwoch bewegt.