Guten Morgen! Der Donnerstag wird sonnig und warm - passend zur großen Welfen-Hochzeit. Oberbürgermeister Stefan Schostok traut Ernst August von Hannover und seine Ekaterina im Rathaus.

Hannover

Um elf Uhr ist es soweit: Ernst August und Ekaterina Malysheva geben sich im Rathaus das Jawort. Getraut werden die beiden im engsten Kreis von Oberbürgermeister Stefan Schostok - nur die Familien des Brautpaares sind anwesend. Der Höhepunkt der Hochzeitsfeierlichkeiten wird die kirchliche Trauung am Samstag sein. Den evangelischen Gottesdienst leitet der Altbischof der evangelischen Landeskirche Hannover, Horst Hirschler. In die Marktkirche kommen am Tag der Trauung nur geladene Gäste.

Am Abend geht es im Stadtpark wieder rund: Es ist Zeit für das Rendezvous. Ministerpräsident Stephan Weil kommt auf die Bühne, außerdem verzaubert Cody Stone das Publikum. Und auch diesmal wollen zwölf Kandidatinnen den Titel zur Miss-NP gewinnen oder zumindest eine Runde weiterkommen - nur drei Bewerberinnen schaffen es aber ins große Finale. Wer sich am Abend präsentiert, erfahren Sie hier.

Im Zoo Hannover wird am Donnerstag Geburtstag gefeiert: Der sibirische Tiger wird zwei!

Deutschland/Welt

Vor G20-Gipfel: Brandattacke auf Porsche-Zentrum. Nach der „Nachttanzdemo“ mit mehr als 10.000 Teilnehmern hat Hamburg eine weitestgehend ruhige Nacht erlebt. Allerdings gab es Flaschenwürfe und Festnahmen. Am frühen Morgen brennen Autos in einem Hamburger Porsche-Zentrum. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Kurz vor dem ersten Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin starten die USA eine neue Initiative im Syrien-Konflikt: US-Außenminister Tillerson schlägt Moskau eine Zusammenarbeit vor - stellt dabei aber eine Reihe von Bedingungen.

Mecklenburg-Vorpommerns neue Ministerpräsidentin, Manuela Schwesig, plant eine Initiative, um die Ostrenten schneller an das Niveau der Westrenten anzugleichen. Auch darüber hinaus wolle sie sich für die Belange der Ostendeutsche verstärkt einsetzen.

Wetter

Der Donnerstag schreit nach Sommer: Bei bis zu 26 Grad scheint die Sonne ganze zehn Stunden.

Verkehr

Auf den Straßen in und um Hannover ist es am Donnerstagmorgen ruhig.