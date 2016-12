Guten Morgen

Der Dienstag ist da und damit sind die Weihnachtsfeiertage auch schon wieder vorbei - das Jahr neigt sich dem Ende zu. Vorher ein Blick auf den Dienstag in Hannover und der Welt.

Hannover. Von Oma gab es wieder ein paar Wollsocken? Onkel und Tante haben langweiliges Spielzeug geschenkt? Oder es gab zu Weihnachten einfach nicht das, was man sich gewünscht hat? Da fällt ein "Oh, wie schön" schon mal schwer. Ab 15 Uhr startet Greenpeace heute daher eine Blitz-Tausch-Aktion von ungeliebten Weihnachtsgeschenken auf dem Platz der Weltausstellung. Auch sonst werden wir uns in die Innenstadt aufmachen, um in Erfahrung zu bringen, wie viele den Tag in Hannover nutzen und Geschenke umtauschen.

Die Weihnachtstage haben sich mit stürmischem Wetter verabschiedet. In der Nacht zum Dienstag gab es vor allem in Norddeutschland heftige Böen, Hochwasser und vereiste Straßen. Mancherorts wurden gar Orkanwinde der höchsten Stufe 12 gemessen. Bei wetterbedingten Unfällen gab es Verletzte und mindestens eine Tote. Auch in Hannover bleibt es heute noch recht windig, es können Sturmböen von bis zu 88 km/h auftreten. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und acht Grad.

Um 18 Uhr wird auf dem Opernplatz das erste Licht am Chanukkaleuchter entzündet - für das acht Tage dauernde jüdische Lichterfest Chanukka.

Um 19 Uhr geht es für die Recken gegen Frisch Auf Göppingen um die nächsten Punkte auf dem Weg nach Europa. Fast 10.000 Fans werden in der Tui-Arena erwartet.