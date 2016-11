Service

Guten Morgen in Hannover! Ein Blick auf den Dienstag:

Hannover. Wichtige Erinnerung noch an alle Autofahrer: Die A37 zwischen der Abfahrt B6 (Laatzen) und dem Autobahndreieck Hannover-Süd ist in Fahrtrichtung Hannover dicht wegen Instandsetzungsarbeiten.

Ansonsten staut es sich auf der A2 zwischen Bad Nenndorf und Luthe auf sechs Kilometern, hier hat es einen Unfall mit sechs Fahrzeugen gegeben. Der linke Fahrstreifen ist derzeit blockiert. Auf der A7 zwischen Anderten und Laatzen Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Und in Höhe Lehrte auf der A2 befinden sich noch immer Reifenteile, vorsichtig fahren.

Auf der B65 zwischen Kreuzung Everloh und Einmündung Empelde in beiden Richtungen Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn: eine Wildschweinrotte. Erst am Wochenende waren Wildschweine durch Everloh gelaufen und hatten für Trubel im Ort gesorgt.

Ein kurzer Rückblick auf den gestrigen Abend: Revolverheld waren unplugged zu Gast in Hannover. Ihre Unplugged-Show ist eine Großstadtsinfonie in drei Akten: Von der heimeligen Kneipe geht es raus in die Welt und schließlich ans Meer, den Sehnsuchtsort.

Stephan Weil wird heute im Landtag eine Regierungserklärung zu den jüngsten Entwicklungen beim Volkswagen-Konzern abgeben. Der von den Folgen des Abgas-Skandals gebeutelte Konzern will Milliarden durch Jobkürzungen einsparen.

Hannover 96 trainiert ab zehn Uhr auf der Mehrkampfanlage - und das muss laut Kultstar Carsten Linke auch dringend sein. Der Fußballgott a.D. kritisiert in einem Gastbeitrag für die NP Hannover 96 nach dem Heimsieg gegen Aue allerdings heftig: "Dann reicht es nicht."

Der zukünftige US-Präsident Donald Trump hat in einem kurzen Video seine Agenda für die ersten 100 Tage seiner Amtszeit erklärt. Darunter sind Themen wie Energie, nationale Sicherheit und Einwanderung.