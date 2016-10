Service

Wir haben für euch die wichtigsten Nachrichten des Vormittags zusammengestellt.

Hannover. Guten Morgen! Nach dem langen Wochenende geht es für die meisten von uns wieder zur Arbeit. Damit auch alle gut informiert ankommen, hier kurz die wichtigsten Infos des Tages:

Wir starten mit dem Verkehr: Innerhalb des Stadtgebiets gibt es drei Kilometer Stau von der Herrenhäuser Straße bis zur Brühlstraße und zwar zwischen der Auffahrt zum Westschnellweg und dem Königsworther Platz. Auf der B6 Nienburg in Richtung Hannover gibt es aufgrund eines Unfalls fünf Kilometer Stau zwischen der Ausfahrt Hannover-Herrenhausen und dem Hannover Westschnellweg bei der Herrenhäsuer Straße. Wer sich auskennt: Bitte weiträumig umfahren. Es wird empfohlen über die A2 bei Hannover/Langenhagen die Umleitung zu nehmen. Viel los heute. Wer auf dem neuesten Stand sein will guckt am besten mal bei: http://www.vmz-niedersachsen.de/

Kurz zum Wetter: Es wechseln sich Sonne und Wolkendecken ab. 16 Grad ist heute die Temperatur.

Es ist also vollständiges Herbstwetter. Mehr gibt es bei den Kollegen von www.kachelmannwetter.com

Jetzt zu den News:

- Bitte achtet darauf, dass sich die Abholtage für die Müllabfuhr um einen Tag verschieben aufgrund des Feiertags. Davon betroffen sind Gelbe Säcke und Papier, aber auch der Hausmüll sowie Biotonnen und die O-Tonnen.

- Zu dem Fund eines noch lebendigen Babys und eines toten Säuglings in einer Wohnung in Vahrenwald werden in dieser Woche Ergebnisse erwartet. Die mutmaßliche Mutter schweigt bisher noch zu den Anschuldigungen.

Mehr dazu findet ihr unter http://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Baby-im-Koffer-Ermittler-erwarten-erste-Ergebnisse

- Heute Abend spielt Jürgen von der Lippe im Theater am Aegi.

- Von 9 bis 13 Uhr wird die Ampel an der Kreuzung Hildesheimer Straße und Willmerstraße umgerüstet. das Überqueren der Stadtbahngleise ist in dieser Zeit nicht möglich und auch sämtliche Linksabbiegerspuren sind gesperrt. Die Polizei regelt in der Zeit den Verkehr.

Kommt gut durch den Tag!