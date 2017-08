Das ist an diesem Montag in Hannover los

DER LANDTAG: An diesem Montag wird abgestimmt über eine Auflösung.© dpa

Service

Guten Morgen, Hannover! Schon wieder startet eine neue Woche - und das ist in Hannover los.

Hannover. Niedersachsens Landtag löst sich heute selbst auf. Das ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Neuwahl am 15. Oktober.

Der Stadtbezirksrat Mitte tagt heute Abend.

Verkehr

Die Polizei hat Radarkontrollen an der B3 in Pattensen sowie in Seelze angekündigt. Auf den Messeschnellwegen staut es sich heute etwas.

Wetter

Heute heiter bei maximal 20 Grad. Am Vormittag kann es noch ein paar Schauer geben.