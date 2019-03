Hannover

Dieses Motto glauben wir ihr sofort: „Eine Frau gibt Auskunft“ hat Entertainerin und TV-Quasselstrippe Barbara Schöneberger sowohl ihr neues Album als auch ihre aktuelle Tour genannt – und die führt sie am Freitag in den Kuppelsaal des HCC.

Ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) singt die 45-Jährige neue Songs und eine Auswahl aus ihren ersten drei Alben. In ihren neuen Liedern geht es um die vielen Facetten des Frauseins. etwa über die Widrigkeiten einer „Happy Patchwork Family“ oder „Das beste Date seit Jahren“. Zwischen den musikalischen Einlagen macht die Schöneberger, was sie am besten kann: nämlich schlagfertige und witzige Storys und Anekdoten präsentieren. Genug Trainingseinheiten dafür hat sie ja: Schöneberger moderiert seit 2008 die „ NDR Talkshow“, sie führt durch sämtliche ESC-Sendungen, die Verleihung des Echo und viele Shows mehr. Karten kosten 61,60 bis 90,35 Euro.

Lässiger „L.O.C.O.“-Rap mit Straßen-Themen

Sein Straßen-Rap ist maximal lässig, hat Ohrwurmpotenzial, die Texte sind kompromisslos: Luciano heißt mit bürgerlichem Namen Patrick Großmann und hat mosambikische Wurzeln – Freitag ab 20 Uhr stellt er im Capitol (Schwarzer Bär) sein aktuelles Album „L.O.C.O.“ vor. Hip-Hop-Größen wie Capital Bra, Eno und Hurn haben Parts beigesteuert. Tickets für das Konzert (Einlass ab 18.30 Uhr) kosten 36,75 Euro.

Familien sind am Sonntag dem Design auf der Spur

In der Reihe „Familienglück“ im Museum August Kestner geht es an diesem Sonntag von 14 bis 17 Uhr um die Frage „Schöne Dinge, tückische Dinge – wer gestaltet sie eigentlich?“. In der aktuellen Design-Ausstellung kann die Funktion von gestalteten Dingen ausprobiert werden: Sitzt man auf diesem tollen Stuhl auch gut? Kann man bei diesem witzigen Eierbecher die Schale ablegen, fließt das Eigelb auf die Tischdecke? Dazu laufen tolle Workshops. Eintritt: drei Euro pro Nase, die Familienkarte kostet zehn Euro.

Expertenrunde diskutiert über Rückkehr der Wölfe

Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Und ist die überhaupt berechtigt? Darüber diskutiert am Sonntag ab elf Uhr eine Expertenrunde im Regionshaus ( Hildesheimer Straße 18). Dabei sind Wolfsberaterin Nina Graupner, der Landvolk-Vorsitzende Holger Hennies, Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereichs Umwelt, und der Literaturwissenschaftler Hans-Jörg Uther. Unter der Überschrift „Einzug der wilden Tiere“ geht es um die Frage, wie viel wildes Leben wir um uns herum zulassen können und wollen. Der Eintritt kostet drei Euro.

Orientalisches Fest mit Tanz und Musik

Bollywood-Flair im Freizeitheim Vahrenwald! Das Festival „World of Orient“ bietet Tanz, Workshops, Schnupperkurse, Kulinarisches, Kunsthandwerk, Weltmusik, Accessoires und vieles mehr. Die Abendveranstaltungen am Freitag und Sonnabend sind bereits ausverkauft. Sonnabend kann man von zwölf bis 19 Uhr auf exotische Entdeckungsreise gehen, Sonntag von zehn bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils neun Euro.

Schlager-Hits mit 110 Karat im HCC

Das wird ein Abend für Freunde! Bernd und Karl-Heinz Ulrich aus Villingen sind nicht nur Brüder, sie sind als „Amigos“ seit Jahrzehnten eine Schlager-Legende. Im Kuppelsaal des HCC (Theodor-Heuß-Platz 1-3) spielen sie Sonnabend ab 19.30 Uhr alte und neue Perlen – die aktuelle Tour heißt schließlich „110 Karat“. Karten kosten 30 bis 61 Euro.

Von NP