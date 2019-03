Hannover

Am Wochenende gibt’s Kamelle! Denn der große Karnevalsumzug startet am Sonnabend um 13:11 Uhr. Los geht es in der Culemannstraße, Ecke Friedrichswall. Danach führt die Route über die Karmarschstraße in die Stadt hinein. Vom Platz der Weltaustellung geht es Richtung Brauhaus Ernst August, wo der Zug endet. Dort findet dann die Zug-Party statt. Die Kolonne ist mit 20 Festwägen in diesem Jahr länger als im vergangenen Jahr. Eine Premiere: Das Prinzenpaar wird in diesem Jahr erstmals den Zug mit dem letzten Wagen schließen, eine Tradition aus dem Rheinland. An der Spitze des Zugs werden Oberbürgermeister Stefan Schostok und Bürgermeister Thomas Herrmann mitfeiern. Ungefähr 1500 Teilnehmer nehmen am Zug teil, 80.000 bis 90.000 Zuschauer werden erwartet.

Wichtig: In der Innenstadt werden für den Umzug am Sonnabend einige Straßen gesperrt.

Die Schneekönigin flitzt über das Eis

Micky Maus ist der Zeremonienmeister in dieser bezaubernden Show: „ Disney on Ice“ kommt ab Freitag für fünf Vorstellungen in die Tui-Arena (Expo-Plaza), 50 der beliebtesten Figuren flitzen über das Eis. Mit dabei: Rapunzel, Buzz und Woody aus „Toy Story“, Simba aus „König der Löwen“ – und natürlich Anna und Elsa aus „Die Eiskönigin“. Tickets kosten 30,30 bis 62,65 Euro, die Veranstaltung ist geeignet für Kinder ab drei Jahren.

Zwei schillernde Feste beim Opernball

Noch wird am Opernplatz fleißig gewerkelt. Doch schon am Freitagabend steigt hier der erste Teil des großen Opernball-Wochenendes. Dabei können sich die Gäste von Sponsor Audi fahren lassen. Sogar ein Wanderer Typ W11 aus dem Jahr 1929 wird dabei sein – dieses Schmuckstück ist allerdings für ganz besondere Gäste reserviert. Restkarten für die beiden Abende am Freitag und am Sonnabend gibt es in diesem Jahr nicht mehr. „Wir sind restlos ausverkauft“, sagt Elisabeth Schwarz vom Staatstheater Hannover.

Ritual im Capitol: Oomph! feiert 20 Jahre

Seit zwei Jahrzehnten gibt es diese Band, doch der Sound ist immer noch frisch wie am ersten Tag: „Oomph!“ – der Name stammt aus einem alten englischen Wörterbuch und soll „das gewisse Etwas“ bedeuten – aus Braunschweig mischt Metal mit Elektro, die deutschen Texte gehen keiner Kontroverse aus dem Weg. Die neue Platte „Ritual“ stieg auf Platz eins der Album-Charts ein. Die Songs daraus und Klassiker aus der Bandgeschichte spielen sie Freitag ab 20 Uhr im Capitol (Schwarzer Bär). Karten kosten 36,45 Euro.

Max Giesinger ist im Höhenflug

Sein aktuelles Album heißt „Die Reise“, Max Giesinger legt damit Freitag ab 19.30 Uhr einen Zwischenstop in der Swiss-Life-Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg) ein. Sein erstes Album „Laufen Lernen“ musste er noch über Crowd-funding finanzieren – heute ist er ein Superstar. Sein Höhenflug ist dem sympathischen Sänger manchmal selbst unheimlich – das macht den Charme seiner Konzerte aus. Tickets: 42 Euro.

Kommt: Max Giesinger (hier beim ffn-Besuch). Quelle: Frank Wilde

Bei Hesse kreischen Kettensägen

„Das wird ein Kettensägenspektakel“, freut sich Robert Andreas Hesse. In seinem Möbelhaus in Garbsen-Berenbostel treten am Wochenende elf Speedcarver bei der dritten Niedersachsen-Meisterschaft an. Sie sägen aus Holzklötzen filigrane Kunstwerke, die versteigert werden. Der Eintritt zum ohrenbetäubenden Vergnügen ist frei, an beiden Tagen ist Möbel Hesse geöffnet. NP-Mann Christoph Dannowski moderiert.

Hommage an Pink Floyd

Die Songs der britischen Rockband Pink Floyd sind Kult, die beste Tribute Band kommt allerdings vom anderen Ende der Welt: „The Australian Pink Floyd Show“ huldigt Sonnabend ab 20 Uhr in der Swiss-Life-Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg) dem Original. Die zwölfte Produktion steht unter dem Motto „All that you love“. Zu erwarten ist am Sonnabend satter Sound, geheimnisvolle Inszenierungen. Tickets kosten 48 bis 66,30 Euro.

Audienz auf Schloss Marienburg

Eine Audienz bei Königin Marie und ihrem Gemahl Georg V.? Können Besucher von Schloss Marienburg bei Pattensen am Sonntag um 14.30 Uhr erleben. Das Welfenschloss feiert Saisoneröffnung von elf bis 17 Uhr – mit interessanten Figuren in historischen Kostümen, Kurzvorträgen zur Geschichte des Gebäudes, Bastelaktionen für Kinder. Der Eintritt kostet 12,50 Euro, ermäßigt acht Euro. Kinder bis fünf Jahre zahlen nichts.

Margot Käßmann liest aus ihrem Buch

Freitag erscheint das neue Buch von Margot Käßmann: „Geschwister der Bibel. Geschichten über Zwist und Liebe“. Um 17 Uhr liest die ehemalige Landesbischöfin daraus in der Marktkirche vor. Der Eintritt ist frei – es werden jedoch Spenden für das Magazin „Asphalt“ erbeten. Käßmann ist seit Februar Herausgeberin des Straßenmagazins. Die evangelische Bank engagiert sich bei der Benefizlesung, indem sie auf jeden gespendeten Euro einen weiteren Euro drauf legt. Nach der Lesung können sich Besucher das Buch signieren lassen.

Liest aus ihrem Buch: Margot Käßmann (hier mit Matthias Brodowy). Quelle: Wilde

