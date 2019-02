Hannover

Reiselustiges und sportbegeistertes Publikum zieht es noch drei Tage auf das Messegelände: Die Freizeitmesse ABF macht Appetit auf Urlaub und Outdoor-Abenteuer. Außerdem kann man täglich von zehn bis 18 Uhr Neuheiten aus den Bereichen Auto, Bauen und Immobilien kennenlernen. In Halle 25 feiert die Fahrrad-Lounge Premiere: NP-Marketingchef Christoph Dannowski talkt unter anderem mit dem Triathlonpaar Rebekka und Jan Raphael (Sonnabend, 14 Uhr). Highlight in der Halle ist die deckenhohe Kletterwand, außerdem kann man E-Skates ausprobieren. Darauf freuen sich besonders Tierfreunde: Bei der Heimtiermesse in Halle 17 warten Rassetierschauen, Aquaristikwelten und ein Showprogramm.

Tickets kosten 13,50, ermäßigt 8,50 oder 12,50 Euro. Wer die Tickets online kauft und ausdruckt, kann zwei Euro sparen. Tipp: Wer am Fahrrad-Sonntag zum Messegelände radelt, kommt gratis rein! Mehr Infos hier im Internet.

Paul Panzer geht auf Glücks-Kreuzzug

Dieser Mann liebt Hemden mit Prilblumen, sein wirrer Haarschopf ist Kult – doch Paul Panzer wird sich Freitag ab 20 Uhr in der Swiss-Life-Hall (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8) eine imaginäre Rüstung umschnallen. „Glücksritter – vom Pech verfolgt“ heißt sein aktuelles Programm. Der Komiker ist auf der Suche nach Glück – und erzählt von skurrilen Abenteuern. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Tickets (mit freier Platzwahl!) kosten 37,60 Euro.

Finale im Winter-Zoo: Eisshows und Disko

Eiskalter Tipp für die Zeugnisferien: Das Winter-Wunderland im Zoo hat Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils von elf bis 20 Uhr geöffnet. Freitag ab zehn Uhr steigt eine Eisdisko, Sonnabend sind ab 16 Uhr die Eishockeyspieler der Indians zu Besuch und liefern sich mit den „jungen Flitzern“ ein Show-Match. Sonntag gestalten die Wedemark Scorpions ab 16 Uhr das Winterzoo-Finale mit einer fantasievollen Show. Der Eintritt ist täglich ab 16 Uhr gratis, davor gelten die regulären Zoo-Eintrittspreise (geöffnet ist ab neun Uhr).

Die Bühne wird für Nemec zum „Tatort“

Der Kommissar rockt: Schauspieler Miroslav Nemec kennen „Tatort“-Fans als Ermittler in den München-Krimis. Seit 27 Jahren liefert er sich legendäre Wortgefechte mit seinem Kollegen Udo Wachtveitl. Doch Nemec hat noch andere Talente: Der leidenschaftliche Musiker (der übrigens auch schon zwei Bücher geschrieben hat!) kommt Sonnabend ab 20 Uhr mit seiner Band in den Isernhagenhof (Hauptstraße 68), Tickets kosten 38 Euro.

Kapuzenmann verbindet Oper mit Popmusik

Um seine Identität macht „The Dark Tenor“ immer noch ein großes Geheimnis: Der Mann, von dem man weiß, dass er als Kind im Knabenchor Hannover sang, hat allerdings inzwischen die Maske gegen eine Kapuze getauscht – und zeigt sein Gesicht. Freitag ab 20 Uhr zeigt er im Capitol (Schwarzer Bär) außerdem sein Können: „Symphony of Ghosts“ heißt das neue Album, wieder verbindet der ausgebildete Opernsänger epische Klänge, Rock- und Popmusik. Als Vorband ist „Brenner“ dabei, Tickets kosten 44,65 Euro.

In der Bibliothek ist Musik Trumpf

Musikfans pilgern Sonnabend zur Stadtbibliothek ( Hildesheimer Straße 12): Dort läuft von elf bis 19 Uhr der große Musikflohmarkt. Im Angebot sind Noten aller musikalischen Stilrichtungen, Bücher, DVDs und CDs. Vom Erlös der Verkäufe will das Team der Stadtbibliothek neue Medien anschaffen. Bis zum 9. Februar kann der Flohmarkt zu den Öffnungszeiten der Bibliothek (jeweils elf bis 19 Uhr) besucht werden.

Annette Kruhl und der Handy-Wahn

Wer heute in Bars geht, um zu flirten, macht sich lächerlich: Frau trifft nämlich nur „Männer, die auf Handys starren“. Komikerin Anette Kruhl hat so ihr Solo-Programm genannt. Sonnabend ab 20 Uhr analysiert sie das Balzverhalten und den App-Wahn in der Hinterbühne ( Hildesheimer Straße 39a). Tickets kosten 17, ermäßigt zwölf Euro. Dafür präsentiert Kruhl scharfzüngige Texte und mitreißende Songs.

Neujahrskonzert mit Walt Kracht

Das Neujahrskonzert von Walt Kracht und seinem Orchester ist für seine Fans ein Pflichttermin. Sonntag um 16 Uhr ist es wieder so weit: In der Sankt-Johannis-Kirche (Anderter Straße 42) spielt die Truppe ein swingendes Potpourri bekannter Ohrwürmer – von Glenn Miller über Richard Strauß bis zu Udo Jürgens und James Last. Karten für das Konzert „A happy new Year 2019“ kosten 16, ermäßigt 14 Euro.

Studenten führen Strauss-Oper auf

Das wird ein spannender Abend: Die Hochschule für Musik, Theater und Medien führt die Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss (Foto) auf. Auf der Bühne des Richard-Jakoby-Saals (Emmichplatz 1) stehen Sonntag ab 19 Uhr 47 Sängerinnen und Sänger. Die musikalische Leitung hat Paul Weigold, Regie führt Matthias Remus. Die experimentelle Oper von Strauss und Hugo von Hofmannsthal wurde erstmals 1912 aufgeführt. Die Kostüme für das Stück entstanden im Studiengang Szeneografie. Weitere Vorstellungen: am 4., 5. und 6. Februar. Karten kosten 15, ermäßigt zwölf Euro. Studenten haben freien Eintritt.

Von NP