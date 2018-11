Von 13 bis 18 Uhr öffnen am Sonntag die Geschäfte in Hannovers Innenstadt: Eine gute Gelegenheit, um zwischen Galerie Luise und Ernst-August-Galerie warme Wintersachen oder auch die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen.Von zwölf bis 18.30 Uhr heißt es außerdem „Hannover hilft“ – das ist das Motto des großen Familiennachmittags am Kröpcke. Und auf diese Aktion freuen sich alle Kinder am meisten: Um 17.30 Uhr startet am Kröpcke der große Laternenumzug. Erstmals ist ein typischer hannoverscher Wochenmarkt Teil des verkaufsoffenen Sonntags: Zwölf Stände an der Georgstraße westlich des Kröpcke verkaufen ihre saisonalen Waren.

Magische Momente mit Mentalist Forster

Er liest, hört und spürt Gedanken: Der Magier und Mentalist Jan Forster bringt sein Publikum zum Staunen. Er mischt in seinem Programm „Mit allen Sinnen!“ Mentalkunst und Telepathie mit einer großen Portion Humor – und immer steht bei ihm das Publikum im Mittelpunkt. Von seinen Qualitäten als Entertainer kann man sich Freitag ab 19 Uhr in der Marlene (Prinzenstraße 10) überzeugen. Karten für den Auftritt kosten 16, ermäßigt 13 Euro.

Tag der offenen Tür in MHH und Clementine

Tag der offenen Tür in der TiHo, in der Medizischen Hochschule und im Clementinenhaus: Am Sonnabend von elf bis 15 Uhr kann man einen Blick hinter die Kulissen der Medizinhäuser werfen. In der MHH stellen sich Pflegeberufe vor, ein Science-Slam bringt Besucher auf den neusten Stand der Forschung, es gibt Medizin-Wissenstests und vieles mehr. Auch im Clementinenhaus sind Anfassen und Ausprobieren erwünscht: Hier geht’s um Verbände, Gipsschienen, MRT und CT. Klinikclown Magic Berni bastelt mit Luftballons.

Witziges Varieté in der Gaststätte „Zum Stern“

Ein bunter Abend in der Gaststätte „Zum Stern“ (Weberstraße 28): Sonnabend um 20 Uhr beginnt das „Lindenblüten-Varieté“. Besucher können sich auf das Komiker-Duo Gertraud Knesebeck und Erwin Orlowski freuen, die Tänzerin Yvette Chelou tritt auf und der Zauber- und Erzählkünstler „Das Wiesel“ präsentiert humorvolle Texte. Der Eintritt ist frei, die Künstler freuen sich aber über Spenden aus dem Publikum.

Messe zeigt Wege ins Ausland

Schüleraustausch, Work & Travel, ein Jahr als Au-Pair: Es gibt viele Wege für junge Leute, eine Weile im Ausland zu leben. Welche genau, das erfährt man auf der Jugendbildungsmesse „JuBi“ im Gymnasium Schillerschule (Ebellstraße 15). Sonnabend von zehn bis 16 Uhr präsentieren Austauschorganisationen Programme wie High School, Sprachreisen, Praktika, Freiwilligendienste oder Studieren im Ausland. Der Eintritt ist frei.

Deutschlands Jagdreiter treffen sich in Isernhagen

Hubertusjagd in Isernhagen: Sonnabend ab 13 Uhr treffen sich Reiterinnen und Reiter aus ganz Deutschland samt Hundemeute, um zur Jagd zu blasen. Lebende Tiere werden dabei übrigens nicht gejagt, die Hunde folgen vielmehr einer Fährte aus Anisöl. Besuchern wird empfohlen, rechtzeitig auf dem Gelände des Reitvereins Isernhagen (Burgwedeler Straße 13) einzutreffen, da sie auf Treckergespannen zur Jagdstrecke gefahren werden – die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Plätze begrenzt sind. Eintritt: fünf Euro.

Tanzparty mit Rumba und Jive

So fröhlich geht es in den November: Die Tanzschule „Salsa del Alma“ (Lange Laube 23) lädt Sonnabend ab 16 Uhr zur „Tanzparty mit karibischem Flair“. Gespielt werden alte Ohrwürmer und aktuelle Lieder, getanzt werden Langsamer Walzer, Jive, Rumba oder Diskofox. Willkommen sind sowohl Singles als auch Paare. Man kann Preise gewinnen, im Eintritt (9,50 Euro) ist auch ein Begrüßungsgetränk enthalten.

Gespräche über die Kunst

Am Sonntag ist zum letzten Mal die Ausstellung „Neue Arbeiten“ des Künstlers Roman Signer in der Kestnergesellschaft zu sehen. Aus diesem Anlass spricht der Kurator Kasper König mit dem Kunstkritiker Michael Stoeber über Roman Signer, den König bereits seit den 80er Jahren kennt. Der Ausstellungsrundgang beginnt am Sonntag um zwölf Uhr, der Eintritt kostet sieben, ermäßigt fünf Euro, Mitglieder und Studenten zahlen nichts.

Schau „Täter vor Ort“ in der Gedenkstätte

Schüler der Ursula- und der Albert-Einstein-Schule präsentieren am Sonntag ab 15 Uhr die Ergebnisse ihres NSDAP-Projekts in der Gedenkstätte Ahlem (Heisterbergallee 10). Zwei Jahre lang haben sich fünf Schulen aus Hannover und Umland mit der NS-Diktatur beschäftigt. Anhand ausgewählter Beispiele richtet die Ausstellung, die von der Leibniz-Uni begleitet wurde, den Blick auf den Werdegang der Täter, die Hitlerjugend und viele Aspekte mehr. Die Schau „Täter vor Ort – Schülerinnen und Schüler forschen zur NSDAP und ihren Gliederungen in Hannover“ ist bis zum 8. Dezember in der Gedenkstätte zu sehen.