Hannover

Die Tipps fürs Wochenende im Überblick:

Auf dieser Messe geht jedem Tüftler das Herz auf! Roboter, Elektronik, Kunst, Handwerk und Handarbeit – die „Maker Faire“ lockt wieder 900 Erfinder in die Eilenriedehalle des Congress Centrums (Theodor-Heuss-Platz 1-3) und in den Stadtpark), aber auch Firmen wie Nintendo sind präsent, Phaeno, Autostadt und Hannover Impuls machen ebenfalls mit. Geöffnet ist die Messe Sonnabend und Sonntag von zehn bis 18 Uhr. Was können Besucher erleben? In Workshops und an den Ständen kann man Roboter programmieren, Schweißen und Löten lernen, Lampen und Badekugeln herstellen – oder einfach nur staunen. Bekannte Youtuber stellen sich den Fragen der Besucher, DIY-Experten halten Vorträge. Tagestickets kosten zehn Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Cosplayer, Steampunker und Star-Wars-Fans im entsprechenden Outfit kommen gratis rein. Mehr Infos gibt es HIER.

Brezel-Schnappen und Trachten im Zoo

Mitten im September kann man schon mal Oktoberfest feiern. Im Zoo heißt es Sonnabend und Sonntag von zehn bis 18 Uhr auf Meyers Hof „O’zapft is!“. Sonnabend um 15 Uhr wird das Festbier angestochen, um 17 Uhr werden die schönsten Trachten der Besucher prämiert. Außerdem kann man sich im Maßkrug-Stemmen, Brezel-Schnappen und Nägel-Versenken messen. Das Fest ist im regulären Zoo-Eintrittspreis enthalten.

„Wilde Fete“ an zwei Tagen im Wisentgehege

Herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag! Vor 90 Jahren eröffnete das Wisentgehege in Springe, das Jubiläum wird dieses Wochenende mit vielen Aktionen im Wildpark gefeiert. Riesenhüpfburg, Kettenkarussell, Bastelaktionen – die „Wilde Fete“ ist ein Paradies für Kinder. Erwachsene können den neuen Naturtrend „Waldbaden“ kennenlernen. Auf dem Falkenhof starten um elf, 14 und 16 Uhr Flugschauen, Wölfe werden um 11.45 und 14.45 präsentiert, Rentiere um 12.30 und 15.30 Uhr. Eintritt: acht bis zwölf Euro.

Musical Factory feiert Premiere

Jake und Elwood haben eine Mission: Die „Blues Brothers“ wollen das Waisenhaus retten, in dem sie aufwuchsen – das Geld dafür müssen die Gauner aber auf legalem Weg beschaffen. Also versuchen sie, ihre alte Band zusammenzutrommeln. Die Musical Factory feiert Freitag um 19.30 Uhr Premiere im Sofa-Loft in der Südstadt (Jordanstraße), weitere Vorstellungen sind Sonnabend um 19.30 und Sonntag um 16 Uhr. Karten kosten 34 Euro.

Auf zum 16. Nachtlauf

Das wird ein sportlicher Abend in der City: Freitag ab 19.30 Uhr schickt Schort-Scheck die Teilnehmer zum traditionellen Nachtlauf. Auftakt macht der Kinderlauf, das Fünf-Kilometer-Rennen wird um 20 Uhr gestartet, der Speed-Run über zehn Kilometer um 21.15 Uhr, um 22.15 Uhr folgt ein „normaler“ Lauf über diese Strecke. Sport-Scheck veranstaltet die Nachtläufe in 17 Städten – sie sind auch als eine Art Sightseeing gedacht. Für Autofahrer bedeutet das Event große Einschränkungen – viele Straßen sind gesperrt.

Kurzfilmfest im Ihme-Zentrum

Die „Lindenale“ war zehn Jahre lang ein Geheimtipp, nun macht das Kurzfilmfestival unter dem Namen „Linden Shorts“ den Neustart. Sonnabend ab 19 Uhr werden in der Zukunftswerkstatt im Ihmezentrum zwölf Filme vorgestellt, die alle etwa drei bis fünf Minuten dauern. Außerdem gibt es für elf Euro Eintritt Büfett und Party. Wo gehts lang? Der hellblauen Beschilderung am Zugang bei der Bushaltestelle Küchengarten folgen.

Stadtfriedhof Lahe feiert Geburtstag

Es ist die jüngste Gräberstätte in Hannover und feiert am Sonntag 50. Geburtstag: Der Stadtfriedhof Lahe steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten am bundesweiten Tag des Friedhofs. Nach einer interreligiösen Gedenkfeier ab elf Uhr gibt es Führungen durch das Krematorium, Vorträge, Schau-Baggern, Poetry Slam, eine Exkursion zur Wildbienenwiese, ein Mandolinen- und Gitarrenkonzert. Der Eintritt ist frei.

Wilde Kerle in Commedia Futura

Der Eisbär in der Sprache der Inuit heißt „Nanuk“ – so hat die Commedia Futura (Seilerstraße 15) ihre neue Theaterreihe für Kinder genannt. Sonntag um elf Uhr ist Auftakt mit der Interpretation eines Klassikers. Figurentheater Neumond und Fensterzurstadt zeigen „Wo die wilden Kerle wohnen“. Tickets für das Abenteuer von Max auf der Insel der wilden Kerle (geeignet für Kinder ab vier Jahre!) kosten acht, ermäßigt sechs Euro.

Ein Festival für 3000 Schoko-Fans

Seit fünf Jahren hat Michaela Schupp ein Ziel vor Augen: „Hannover soll Hauptstadt der Schokolade werden.“ Ab Freitag gibt es im Helmkehof in Hainholz drei Tage edle Kakao-Produkte zu entdecken – das Schokoladen-Gourmet-Festival bietet Köstlichkeiten jenseits der Massenproduktion. Erwartet werden 3000 Schoko-Fans, auf sie warten Chocolatiers aus dem In- und Ausland, Vorträge über Kakao-Anbau und Herstellungsmethoden und Pralinen-Kurse. Tickets kosten zehn Euro, mit Verkostung 20 Euro. Kinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt, bis zwölf Jahre zahlen sie die Hälfte. Mehr Infos gibt es HIER.

Von NP