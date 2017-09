Das ist am Freitag los

Service

Das Wochenende steht schon fast vor der Tür. Heute wird ein schöner Herbsttag bei 18 Grad - es gibt keinen Regen. Wir wünschen einen schönen Freitag!

Hannover. „O’zapft is!“: Heute ab 14 Uhr hat Hannover wieder sein Oktoberfest auf dem Schützenplatz. 32 Fahrgeschäfte locken, dazu gibt es insgesamt 70 Zelte und Imbissbetriebe. Spektakulär soll der Be­such des Event-Towers sein, 30 Meter hoch umfasst er neun Stockwerke.

Noch zwei Tage bis zur Wahl - Parteien im Endspurt

Zwei Tage vor der Bundestagswahl wollen die großen Parteien noch einmal Wähler mobilisieren und Anhänger gewinnen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht (ca. 14.30 Uhr) als eine seiner letzten Wahlkampf-Stationen Nürnberg. Die Grünen starten am Morgen einen bundesweiten „Wahl-Marathon“. Die Linke bietet noch einmal ihr komplettes Spitzenpersonal auf. FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner redet in Bonn. Gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beendet die CSU in München offiziell ihren Bundestagswahlkampf. Bei der Veranstaltung auf dem Marienplatz (19.00 Uhr) werden auch CSU-Chef Horst Seehofer und Spitzenkandidat Joachim Herrmann erwartet. Die AfD verzichtet auf eine große Wahlkampfabschluss-Veranstaltung.

May hält mit Spannung erwartete Brexit-Rede in Florenz

Die britische Premierministerin Theresa May will mit einer Grundsatzrede in Florenz Schwung in die zähen Brexit-Verhandlungen bringen (15.00 Uhr). Die bisherigen Gespräche mit Brüssel sind sehr zäh und weitgehend ohne greifbares Ergebnis verlaufen. Medienberichten zufolge könnte May ein Angebot im Streit um die Abschlussrechnung auf den Tisch legen. Die Rede ist von 20 Milliarden Euro. Das wäre allerdings deutlich weniger, als von der EU voraussichtlich gefordert wird. Außerdem will sich May zu einer Übergangsphase nach dem Brexit und zu den Rechten von EU-Ausländern äußern.

Schärfere Sanktionen für Verkehrssünder im Bundesrat

Auf Verkehrssünder kommen schärfere Sanktionen zu, die zu mehr Sicherheit auf den Straßen beitragen sollen. Der Bundesrat befasst sich (09.30 Uhr) abschließend mit einer Reihe von Neuregelungen, die unter anderem Rasern härtere Strafen androhen. Wer illegale Autorennen veranstaltet oder daran teilnimmt, soll künftig mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden können.

Stahlkocher demonstrieren gegen Thyssenkrupp-Fusionspläne

Betriebsrat und IG Metall haben in Bochum zu einer Großdemonstration gegen die Stahl-Fusionspläne von Thyssenkrupp aufgerufen (10.00 Uhr). Die Veranstalter rechnen mit mindestens 5000 Teilnehmern. Zu der Kundgebung wird auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) erwartet. Vor der Demonstration wollen die Beschäftigten heute die Stahl-Produktion des Unternehmens weitgehend zum Erliegen bringen. Thyssenkrupp hatte am Mittwoch verkündet, sein europäisches Stahlgeschäft mit dem indischen Konkurrenten Tata zusammenzulegen.

FC Bayern plant gegen Wolfsburg Sprung an die Tabellenspitze

Der FC Bayern München plant zum Auftakt des 6. Spieltags der Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze. Der deutsche Meister empfängt (20.30 Uhr) in der Allianz Arena den VfL Wolfsburg. Mit einem Heimsieg würde das Team von Trainer Carlo Ancelotti zumindest bis Samstagabend Borussia Dortmund von Platz eins verdrängen. Wolfsburg kommt mit dem neuen Trainer Martin Schmidt nach München, wo die Niedersachsen zuletzt vor 16 Jahren einen Punkt holen konnten.

AUSSERDEM INTERESSANT

• Wie geht es weiter bei Air Berlin?

• Hurrikan „Maria“ hält die Menschen in der Karibik weiter in Atem.

• Rettungsarbeiten in Mexiko: Nach dem Erdbeben sinkt die Hoffnung, noch Überlebende zu finden.

• Macron will heute (12.45 Uhr) in Paris die Verordnungen für seine umstrittene Arbeitsmarktreform unterschreiben.

• Mit Reden unter anderem der Vertreter von Belgien, Kuba, Australien und Griechenland geht die Generaldebatte der UN-Vollversammlung (ab etwa 15.00 Uhr MESZ) in ihren vierten Tag.

• Zehn Tage vor der geplanten Wiederinbetriebnahme der wichtigen Zugstrecke von Rastatt nach Baden-Baden informiert der Bahn-Konzern über den Baufortschritt an der Rheintalbahn (11.00 Uhr).

• Die deutschen Volleyballerinnen bestreiten ihre Auftaktpartie bei der EM in Aserbaidschan und Georgien (18.30 Uhr).

• Die Autorin Dea Loher bekommt in Koblenz den Joseph-Breitbach-Preis, eine der höchstdotierten deutschen Auszeichnungen in der Literatur (18.00 Uhr).

• Comicfans aus ganz Deutschland werden in Kassel erwartet, dort startet die dreitägige Mangamesse Connichi.

BLICK ZURÜCK

Heute vor ...

• 15 Jahren gewinnt die rot-grüne Koalition unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen die Bundestagswahl.

• 25 Jahren schließt die UN-Vollversammlung Rest-Jugoslawien (Serbien und Montenegro) aus den Vereinten Nationen aus. Grund ist die aggressive Haltung im Konflikt mit Kroatien und Bosnien-Herzegowina.

• 155 Jahren erlässt US-Präsident Abraham Lincoln eine vorläufige Proklamation zur Sklavenbefreiung, in der er das Ende der Sklavenhalterei in den Südstaaten verkündet („Emancipation Proclamation“). Sie tritt am 1. Januar 1863 in Kraft.

Geburtstag haben heute

• Tom Felton (30), britischer Schauspieler (Draco Malfoy in „Harry Potter“-Filmen)

• Nick Cave (60), australischer Musiker (Mitbegründer und Sänger der Band The Bad Seeds)

• Max Färberböck (67), deutscher Filmregisseur („Aimée & Jaguar“)

• Rosamunde Pilcher (93), britische Schriftstellerin („Die Muschelsucher“)