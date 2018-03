© dpa

Tagesvorschau

Das ist am Freitag in Hannover los

Die SPD will heute die Besetzung ihrer sechs Ministerposten in der neuen Großen Koalition klären. Dann dürfte auch bekannt werden, ob der Laatzener Matthias Miersch ein Amt in der kommenden Bundesregierung erhält. Was sonst noch so los ist, lesen Sie in unserer Tagesvorschau.