Das ist am Donnerstag wichtig

Die Woche ist schon fast geschafft. Das ist am Donnerstag in Hannover, Niedersachsen und der Welt wichtig.

Hannover. Die niedersächsischen Grünen stellen im Wahlkampf ihren „Fünf-Punkte-Plan für bessere Bildung“ vor. Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic und Spitzenkandidatin Anja Piel stellen den Plan vor.

Die Polizei will heute an der B217 in Springe blitzen, auch die Region Hannover überprüft die Geschwindigkeiten in Springe.

Die Recken spielen heute gegen HC Erlangen um 19 Uhr in der Swiss Life Hall.

Nach der Bundestagswahl

Wie geht's weiter mit Seehofer? Was treibt die AfD heute am Tag vier nach ihrem Wahlsieg? Wer könnte was im Falle von „Jamaika“ werden“? Diesen und weiteren Fragen gehen die dpa-Kollegen heute nach. Möglicherweise gibt es auch erste Hinweise, wann die Einladungen zu Sondierungen verschickt werden.

Trump kündigt umfassende Steuerreform an

Donald Trump will den Amerikanern die Taschen voller machen - und kündigt umfassende Steuergeschenke an. So soll etwa der Höchstsatz der Unternehmenssteuern von 35 auf 20 Prozent sinken. Auch Familien von Durchschnittsverdienern sollen entlastet werden. Allerdings: Trump sagt nicht, wie er das bezahlen will. Experten berechneten, die Pläne würden Kosten in Form von Steuermindereinnahmen von 2,2 Billionen Dollar verursachen. An den Börsen sorgten die Steuerpläne zunächst für gute Stimmung.

EU-Spitzen beraten in Tallinn über Zukunft Europas

Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen beraten am Abend (ab 20.00 Uhr) im estnischen Tallinn über die Zukunft der Europäischen Union. Es ist Merkels erster europäischer Auftritt seit der Bundestagswahl. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Dienstag in einer Grundsatzrede eine weitreichende Reform der EU vorgeschlagen. Unter anderem will er einen eigenen Finanzminister und einen Haushalt für die Eurozone.

Herbstprognose der führenden Wirtschaftsforscher

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen um 11.00 in Berlin ihre aktuelle Konjunkturprognose vor. Nach den bisher bekanntgewordenen Zahlen kann die neue Bundesregierung in diesem und auch im nächsten Jahr mit einem weiter kräftigen Wirtschaftswachstum rechnen. In ihrer neuen Gemeinschaftsdiagnose sagen die Konjunkturforscher für dieses Jahr dem Vernehmen nach ein Plus für die deutsche Wirtschaft von 1,9 Prozent voraus.

Nach Bayern Schlappe - Drei deutsche Clubs in Europa League

Der FC Bayern hat mit einer schweren Niederlage gegen Paris Saint-Germain das Debakel der Bundesligaclubs in der Champions League komplettiert - 0:3 demütigten Neymar, Cavani, Mbappé und Co. den Rekordmeister. Auch in der Europa League stehen die deutschen Clubs unter Druck. Der 1. FC Köln empfängt im ersten Europapokalheimspiel nach 25 Jahren Roter Stern Belgrad. 1899 Hoffenheim tritt beim bulgarischen Verein Ludogorez Rasgrad an. Und Hertha BSC spielt bei Östersunds FK in Schweden.

• Die vierte Verhandlungsrunde über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union endet heute in Brüssel.

• Der russische Präsident Wladimir Putin besucht den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

• Das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für September 2017 bekannt (erste Schätzung).

• Im Mordprozess gegen den Flüchtling Hussein K. vor dem Landgericht Freiburg werden heute (9.00 Uhr) die Pflegeeltern des Angeklagten als Zeugen gehört.

• Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg legt um 8.00 Uhr ihre aktuellen Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland vor.

• Zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zieht der Vorsitzende, Kardinal Reinhard Marx, um 13.00 Uhr in Fulda Bilanz.

• In Gießen findet ein Zivilprozess um einen Esel statt, der in einen Sportwagen gebissen und so einen hohen Schaden angerichtet haben soll (11.00 Uhr).

