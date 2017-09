Das ist am Dienstag wichtig

Service

Ab heute kann die Briefwahl für die Landtagswahl geordert werden. Die Briefwahlstelle ist also wieder geöffnet. Das Wetter ist heute wechselhalt - Regenschirm also nicht vergessen. Wir wünschen einen guten Start in den Dienstag!

Hannover. Ab heute ist die Briefwahlstelle im Bürgersaal des Neuen Rathauses geöffnet. Montags, dienstags, donnerstags und freitags können Bürger dort von 8 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 15 Uhr ihre Wahlunterlagen abholen. Heute hat die Briefwahlstelle allerdings erst ab 12 Uhr geöffnet, am 13. Oktober schließt sie bereits um 13 Uhr. Auch im Bürgeramt Podbi-Park erhalten Bürger die Dokumente für die Briefwahl, und zwar montags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 14 Uhr. Auch hier gilt die Ausnahme: Heute hat die Briefwahlstelle erst ab 12 Uhr, am 13. Oktober ist sie nur bis 13 Uhr geöffnet). Beide Briefwahlstellen schließen am 13. Oktober.

Die Polizei will heute an der B3 bei Pattensen blitzen, die Region Hannover überprüft die Geschwindigkeiten im Bereich Neustadt.

Bundestagsfraktionen kommen zu ersten Sitzungen nach Wahl zusammen

Zwei Tage nach den schweren Wahlverlusten kommt die neue Unionsfraktion zu ihrer ersten Sitzung zusammen (15.00 Uhr). Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer haben angekündigt, den Abgeordneten die Wiederwahl von Fraktionschef Volker Kauder vorzuschlagen. Die CSU-Landesgruppe will bereits am Mittag (12.00 Uhr) den Nachfolger ihrer bisherigen Vorsitzenden Gerda Hasselfeldt wählen. Auch die Fraktionen aller anderen im Bundestag vertretenen Parteien wollten zusammenkommen. Die Fraktion der FDP hatte sich bereits gestern getroffen.

Prozess gegen mutmaßlichen IS-Drahtzieher beginnt

Der Hassprediger Abu Walaa muss sich vor dem Oberlandesgericht in Celle verantworten (10.00 Uhr). Der 33-jährige Iraker ist aus Sicht der Bundesanwaltschaft die zentrale Führungsfigur der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland. Mitangeklagt sind vier weitere Männer im Alter zwischen 27 und 51 Jahren, weil sie Freiwillige für den Kampf des IS rekrutiert haben sollen. Ihnen wird Unterstützung und Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Alternative Nobelpreise werden in Stockholm vergeben

Kurz vor der Verkündung der Nobelpreise werden die diesjährigen Gewinner der Alternativen Nobelpreise bekanntgegeben (09.00 Uhr). Die Auszeichnung, die offiziell Right Livelihood Award heißt, ehrt jedes Jahr Kämpfer für Menschenrechte, Umweltschutz und Frieden. Die von privaten Spenden finanzierten Preise sollen in kritischer Distanz zu den traditionellen Nobelpreisen stehen.

Prozess um Prügelattacke auf Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz

Nach einer Prügelattacke auf Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz (29) am Stuttgarter Rotlichtviertel müssen sich zwei junge Männer vor Gericht verantworten (09.00 Uhr). Ihnen wird am Amtsgericht Stuttgart gefährliche Körperverletzung vorgehalten. Ende Februar sollen sie Ex-Nationalspieler Großkreutz krankenhausreif geschlagen und getreten haben. Großkreutz wird laut Gericht am ersten Verhandlungstag aussagen.

Dortmund und Leipzig in der Champions League gefordert

Voller Selbstbewusstsein geht Borussia Dortmund in das zweite Gruppenspiel der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid (20.45 Uhr). Allerdings steht der BVB im bereits neunten Duell mit dem spanischen Spitzenclub innerhalb von fünf Jahren nach dem 1:3 zum Auftakt bei Tottenham Hotspur schon unter Druck. Wohl in Bestbesetzung kann RB Leipzig sein erstes Auswärtsspiel in der Königsklasse bei Besiktas Istanbul bestreiten (20.45 Uhr). Die junge Mannschaft aus Sachsen erwartet im Vodafone Park ein erfahrenes Team mit hochdekorierten Einzelspielern.

Außerdem interessant...

• Wie geht es im Atomstreit zwischen Nordkorea und den USA weiter?

• Nach dem Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak wird mit einer deutlichen Mehrheit für eine Abspaltung gerechnet.

• Zwei Monate nach Beginn des Fipronil-Skandals beraten EU-Experten über Konsequenzen.

• Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron präsentiert vor Studenten in der Pariser Sorbonne seine Reformpläne für die Europäische Union (15.00 Uhr).

• Die Deutsche Bischofskonferenz beginnt ihre Herbstvollversammlung mit dem traditionellen Auftaktgottesdienst im Fuldaer Dom (07.30 Uhr).

• Schwedens Königin Silvia besucht Berlin: Zunächst spricht die 73-Jährige ein Grußwort in den nordischen Botschaften (14.00 Uhr), abends (19.00 Uhr) wird sie mit einem Preis geehrt.

Heute vor...

• 20 Jahren bestätigen Forscher das Auftreten einer neuen Form der tödlichen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit beim Menschen. Sie vermuten, die Krankheit könne durch den Verzehr von Fleisch eines an BSE erkrankten Tieres ausgelöst werden.

• 60 Jahren findet am New Yorker Broadway die offizielle Premiere von Leonard Bernsteins Musical „West Side Story“ statt.

• 110 Jahren erhält die bisherige britische Kolonie Neuseeland den Dominion-Status im britischen Commonwealth.

• 130 Jahren meldet der Elektroingenieur Emil Berliner aus Hannover seine Erfindung des Grammophons in den USA zum Patent an.

Geburtstag haben heute

• Richy Müller (62), deutscher Schauspieler („Tatort“ Stuttgart)

• Minette Walters (68), britische Krimi-Autorin („Im Eishaus“)

• Bryan Ferry (72), britischer Popmusiker (Sänger der Gruppe Roxy Music)

• Eli Amir (80), israelischer Schriftsteller („Der Taubenzüchter von Bagdad“)