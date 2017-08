Das geht am Freitag in Hannover

Service

Guten Morgen! Heute geht die Woche zu ende mit nicht so schönen Wetteraussichten dafür einem Konzert, einem Festival und dem aktuellen Verkehr.

Hannover. Starten wir mal ganz konventionell mit Hannover selbst:

Die neue Zoo-Attraktion Afi Mountain eröffnet heut. Die Affen sind wirklich süß. Guckt mal hier: http://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Zoo-Hannover-Neue-Themenwelt-Afi-Mountain-wird-eroeffnet

Um 20 Uhr singt Sarah Connor auf der Gilde Parkbühne. Die Musikerin ist schon länger mit ihrem ersten deutschsprachigen Album "Muttersprache" auf Tour.

Das Fuchsbau-Festival startet heute. Drei Tage gibt es in Lehrte Musik, Film und Kunst zu sehen und hören. Um 18 Uhr eröffnen Jamila and the other Heroes die Party. Die bekannteste Künstlerin geht morgen um 0:30 Uhr auf die Bühne: Ace Tee.

Zum Verkehr: Auf der B3/B6 hat es zwischen Weidetor und dem Kreuz Hannover Buchholz einen Unfall gegeben. In Richtung Burgdorf ist ein Stau von bisher zwei Kilometern entstanden. Und an der Einfahrt Messe/Süd ist auf der B6 aus Richtung Hildesheim eine ungesicherte Unfallstelle. Auf der A37 Burgdorf Richtung Messer ist zwischen dem Kreuz Hannover-Kirchhorst und Hannover-Misburg drei Kilometer Stau.

Das Wetter könnte sommerlicher sein. Und jetzt zu den Überraschungen: Es soll gegen Mittag weder nieseln noch regnen. Allerdings nur für ein paar Stunden. Die Temperaturen übersteigen 15 Grad nicht.

Kommt gut durch den Tag!