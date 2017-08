Das erwartet die Hannoveraner am Donnerstag

Service

Guten Morgen Hannover! Die Arbeitswoche neigt sich schon dem Ende zu - und das ist heute wichtig in Hannover und Niedersachsen.

Hannover. Heute geht das Maschseefest mit Tag zwei weiter. Wichtig: Gesperrt für Autofahrer ist heute bereits ab 18.30 Uhr am Maschsee. Hier das Programm.

Das Maschseefest und die Verkehrslage beschäftigt Hannover. Lesen Sie hier die Facebook-Diskussion nach:

Außerdem wird das Programm vom Zirkus Roncalli zum Jubiläumsgastspiel "40 Jahre Reise zum Regenbogen" bekannt gegeben. Das findet in Hannover vom 25. August bis 1. Oktober statt.

Niedersachsen

Das neue Schuljahr beginnt heute in Niedersachsen. Für mehr als 830 000 Schülerinnen und Schülerbeginnt wieder der Unterricht. Die Niedersachsen waren vor sechs Wochen als erste in Deutschland in die Sommerferien gestartet. In Bayern und Baden-Württemberg dagegen haben die großen Ferien erst in der vergangenen Woche begonnen. Die rund 71 500 Erstklässler in Niedersachsen werden erst am Samstag eingeschult, auch damit berufstätige Verwandte mitfeiern können.Kultusministerin Frauke Heiligenstadt erklärte zum neuen Schuljahr: „Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, dass sie mit Freude in die Schule zurückkehren und ihre selbst gesetzten Ziele erreichen.“ Auch wir wünschen den Schülerinnen und Schülern alles Gute für den Schulweg und den ersten Tag.

Verkehr

Stockender Verkehr auf dem Südschnellweg. Außerdem stockt es auf dem Westschnellweg. Hier mehr zur Verkehrlage in der Stadt.

Geblitzt wird heute in der Region bei Sehnde.

Wetter

Heute morgen noch regenerisch bei 19 Grad. Am Nachmittag wird es freundlicher bei 24 Grad, aber es bleibt meist bewölkt bei starken Böen.

