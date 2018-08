Hannover

Es war wie damals in der wohl kleinsten Disko Hannovers. Bodo Linnemann am DJ-Pult des Casa Blanca und drumherum jede Menge gut gelauntes Party-Publikum - dieses Mal jedoch nicht in dem seit Silvester 2015 geschlossenen Kultculb, sondern direkt am Maschsee-Ufer bei Clichy auf Hannovers größter Seesause. „Wir feiern heute ein großes Casa-Blanca-Revival und auch ein wenig nachträglich meinen 77. Geburtstag“, freut sich Linnemann.

Bis in die späten Abendstunden legte der Lebenmann auf - von Soul, über Pop bis Rock. Als Unterstützung hatte er sich den Kanzler-DJ alias Michael Gürth hinzugeholt, „falls ich mal schlapp mache“, wie Linnemann augenzwinkernd sagte. Und tatsächlich durfte Gürth am Abend auch an das Mischpult. So konnte Linnemann etwas Zeit mit alten Stammgästen aus dem alten „Casa Blanca“ verbringen.

Zur Galerie Mit Bodo Linnemann am DJ-Pult, Stefanie Heinzmann auf der Bühne und viel Partystimmung am Maschsee.

Stimmung im See-Salon

Es war die perfekte Party-Atmosphäre: Direkt am Wasser, bunte Lichter und schließlich sogar angenehme Temperaturen. Einige hundert feierten am Sonnabend bei der „Hannover Geht Aus!“-Party im Madsack See-Salon am Nordufer. „Es ist alles super“, sagte Lucia Forno. Sie war mit ihren Freundinnen zur Fete gekommen und lobte: „Die Mucke ist richtig gut.“ Verantwortlich dafür war DJ Kayhan. Der 45-Jährige sorgte bereits in Hannovers Klub wie dem Palo Palo oder das Zaza für gute Laune – und spielte Songs querbeet durch alle angesagten Musikgenres. „Es könnte aber ein bisschen lauter sein – nicht nur hier, sondern auf dem gesamten Maschseefest“, erzählte der DJ.

Zur Galerie Die Bilder vom Start ins erste Maschseefest-Wochenende.

Konzert mit Stefanie Heinzmann

„My heart is on fire“ sang Stefanie Heinzmann, direkt nachdem sie die große Bühne des Radiosenders ffn am Sonnabend betrat. Und tatsächlich: Die Pop-und Soulsängerin schien Feuer und Flamme für den Maschee und brachte das Nordufer in wenigen Minuten zum Beben. Weit mehr als 6.000 Besucher waren zum Konzert der 29-Jährigen gekommen, die bei den „38-Milliarden-Grad“ ein seichtes Auftaktprogramm wählte. „Erstmal alle nur Kopfnicken, ganz entspannt“, rief sie in die Runde. Beim Kopfnicken blieb es allerdings nicht lange. Kurze Zeit später hüpften die Fans zu tausenden zum Takt der Musik.

Während die Rapperin Namika am Freitagabend aus Sicherheitsgründen ihren Auftritt bereits nach einer guten halben Stunde beendete musste, durfte Heinzmann ihre 45 Minuten durchspielen. Am Ende waren sogar noch zwei Zugaben drin. „Ich würde so gerne weitermachen, es ist so schön hier. Aber die drehen mir jetzt gleich den Strom ab“, verabschiedete sie sich von ihren Fans, die erneut nicht alle einen Blick auf ihren Star erhaschen konnten.

Von Sascha Priesemann