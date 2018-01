Das bringt der Tag heute in Hannover

Tagessvorschau

Guten Morgen! Wie jeden Tag liefern wir Ihnen auch heute unseren Überblick über die wichtigsten Termine in Hannover, das Wetter und den Verkehr.

Hannover. Im Theater am Aegi kürt die NP heute Hannovers Sportler des Jahres. Aber zunächst einmal der Blick auf das Wetter.

Wetter

Der Tag beginnt mal wieder regnerisch. Das wird im Tagesverlauf auch nicht mehr wirklich besser. Die Temperaturen bewegen sich zwischen sechs und acht Grad.

Verkehr

Auf dem Messeschnellweg hat es in Richtung Zoo am Morgen einen Unfall gegeben. Der Verkehr staut inzwischen von Mittelfeld bis zum Pferdeturm. Auf der Autobahn 2 staut es sich zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Garbsen in Fahrtrichtung Hannover. Zwischen Peine und Lehrte-Ost hat sich in Fahrtrichtung Hannover ebenfalls ein Stau gebildet.

Ansonsten kommen Autofahrer weitestgehend staufrei zur Arbeit. Auch bei Bussen und Bahnen gibt es derzeit keine Behinderungen.

Das bewegt heute Hannover und Niedersachsen

- Bereits zum 25. Mal kürt die NP bei der Sportlerwahl Hannovers Sportler des Jahres. Los geht die Sportgala ab 20 Uhr im Theater am Aegi.

- Heute endet die Klausurtagung der niedersächsischen Landesregierung in Bad Sachsa

Was sonst noch so los ist...

Teams von CDU und CSU bereiten Koalitionsverhandlungen mit SPD vor

Die Verhandlungsteams von CDU und CSU bereiten ab 14.00 Uhr in einer gemeinsamen Sitzung den Start der Koalitionsverhandlungen mit der SPD vor. Bereits gegen 11.00 Uhr will die 15-köpfige Gruppe der CSU-Unterhändler in der CDU-Zentrale in Berlin zu einer gesonderten Vorbereitungssitzung zusammenkommen. Gestern Abend hatte sich Kanzlerin Angela Merkel mit dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer zu Vorbesprechungen getroffen. Man wolle nun zügig mit den Verhandlungen beginnen, hieß es nach dem Treffen in Parteikreisen.

Diskussion um türkischen Einsatz deutscher Panzer in Syrien

Deutschland lieferte der Türkei mehr als 700 „Leopard“-Panzer. Die Bundesregierung prüft gerade eine Nachrüstung mit Minenschutz. Da tauchen Bilder auf, die den Einsatz der Panzer bei der umstrittenen Syrien-Offensive zeigen. Die Opposition geht auf die Barrikaden: Grüne und Linke forderten einen sofortigen Stopp der militärischen Kooperation mit der Türkei.

„Shutdown“ der US-Regierung beendet - aber nur Übergangslösung

Nach tagelangen zähen Verhandlungen haben Republikaner und Demokraten in den USA einen Kompromiss gefunden und den Stillstand der Regierung beendet - das eigentliche Problem damit aber nur vertagt. Der Kongress verabschiedete gestern einen weiteren Übergangshaushalt. Präsident Donald Trump unterzeichnete das Gesetz noch am Abend in Washington. Damit sollten alle Teile der Regierung und Verwaltung ihre Geschäfte heute wieder vollständig aufnehmen.

Indiens Premier Modi eröffnet Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums

Mit einer Rede des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi beginnt um 11.00 Uhr die 48. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Um 17.30 Uhr wird auch der kanadische Regierungschef Justin Trudeau eine Ansprache halten. Das Treffen von mehr als 3000 Spitzenpolitikern und Topmanagern sowie Vertretern internationaler Organisationen und der Zivilgesellschaft steht unter dem Motto „Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt“.

Pence trifft Israels Präsidenten Reuven Rivlin

Zum Abschluss seiner viertägigen Nahost-Reise trifft US-Vizepräsident Mike Pence um 09.45 Uhr Israels Präsidenten Reuven Rivlin. Anschließend will er in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem einen Kranz ablegen und dann die Klagemauer besuchen, die heiligste Stätte des Judentums. In einer stark pro-israelischen Rede hatte Pence gestern den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem noch vor Ende 2019 zugesichert.

Hollywood gibt Oscar-Nominierungen bekannt

In Los Angeles werden laut Ankündigung ab 14.22 Uhr MEZ die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme „Shape of Water“ und „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Schauspieler wie Frances McDormand, Sally Hawkins, Gary Oldman und Timothée Chalamet können auf eine Nominierung hoffen. Die Oscar-Trophäen werden am 4. März in Hollywood zum 90. Mal vergeben.

