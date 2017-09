Das bringt der Montag

Service

Der Tag nach der Bundestagswahl: Jetzt geht es um die Analysen. Wir wünschen einen guten Start in die neue Woche!

Hannover. Zum Reformationsjubiläum backen 500 Bäckereifilialen "Reformationsbrötchen": Je Brötchen gehen 20 Prozent an die Aktionen "Brot für die Welt" und "Misereor". Landesbischof Ralf Meister, Bettina Wulff und andere informieren heute über die Aktion. Nach einem Gottesdienst in der Marktkiche um 11 Uhr werden die ersten Brötchen verteilt.

Auf nach Jamaika? Parteien analysieren Wahlergebnis

Wer könnte sich Posten in „Jamaika“ krallen - so das Bündnis kommt? Wer sitzt künftig für die AfD im Bundestag? Welche Zukunft hat Horst Seehofer? Warum ist die AfD in Sachsen so stark? Diese und viele andere Fragen stehen am Tag nach der Bundestagswahl im Mittelpunkt - auch der dpa-Berichterstattung. In Berlin beraten heute die Spitzengremien der Parteien das Ergebnis der Bundestagswahl. Nach massiven Verlusten der großen Koalition und einem Triumph der AfD zeichnet sich ein Regierungsbündnis von Union, FDP und Grünen ab.

Nordiraks Kurden stimmen in Referendum über Unabhängigkeit ab

Die Kurden im Nordirak stimmen in einem umstrittenen Referendum über ihre Unabhängigkeit ab. Rund 5,2 Millionen sind aufgerufen, über die Abspaltung vom restlichen Teil des Iraks zu entscheiden. Gegen das Referendum gibt es massiven Widerstand. Die irakische Zentralregierung hält die Abstimmung für verfassungswidrig.

Air Berlin informiert über Zwischenstand im Bieterverfahren

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin informiert am Nachmittag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats über den Zwischenstand im Bieterverfahren. Bei den Verhandlungen über eine Aufteilung von Air Berlin soll dem Vernehmen nach der größte Teil an den deutschen Marktführer Lufthansa gehen. Air Berlin verhandelt außerdem mit Easyjet. Daneben könnte noch die Fluggesellschaft Condor zum Zug kommen.

Prozess wegen Mordes an 36 Assad-Anhängern beginnt in Stuttgart

Vier mutmaßliche Terroristen aus Syrien müssen sich ab 9.00 Uhr in Stuttgart vor Gericht verantworten. Als Mitglieder einer Al-Kaida-nahen Terrorgruppe sollen sich drei von ihnen 2013 an der Ermordung von 36 Mitarbeitern des Assad-Regimes auf einer Müllkippe beteiligt haben. Einer soll zudem für weitere Morde und eine Sprengstoffexplosion verantwortlich sein.

Anti-Terror-Übung der Bundespolizei

Mit einer großangelegten Übung will sich die Bundespolizei in Berlin um 17.30 Uhr auf den Fall eines Terroranschlags vorbereiten. Als Ort für die Übung wurde der Bahnhof Lichtenberg ausgesucht. Es gehe um das „taktische Vorgehen im Fall eines Anschlags mit einer größeren Anzahl von Opfern“, so die Beschreibung des Szenarios.

Prozessbeginn nach Vergewaltigung junger Camperin in Bonn

Knapp sechs Monate nach der Vergewaltigung einer jungen Camperin in Bonn steht der mutmaßliche Täter von heute an (09.30 Uhr) vor Gericht. Der 31 Jahre alte Asylbewerber aus Ghana ist wegen Vergewaltigung und schwerer räuberischer Erpressung angeklagt. Er soll in der Nacht zum 2. April ein Paar überfallen haben, das in der Bonner Siegaue zeltete.

• Die Brexit-Verhandlungen Großbritanniens mit der Europäischen Union gehen weiter.

• Das Bundesverfassungsgericht verhandelt ab 10.00 Uhr über eine Klage gegen eine Ausweitung der Gewerbesteuer 2002.

• Der Streit mit Polen über dessen Justizreformen beschäftigt ab 10.00 Uhr die für Europa zuständigen Minister aus Deutschland und den übrigen EU-Ländern in Brüssel.

• In Frankreich haben die Gewerkschaften zu Lkw-Blockaden aus Protest gegen Pläne der Regierung zur Lockerung des Arbeitsrechts aufgerufen.

• In New York geht die Generaldebatte der UN-Vollversammlung (ab 15.00 Uhr) zu Ende.

• Die Deutschen Bischofskonferenz beginnt in Fulda (15.00 Uhr mit ihrer Herbstvollversammlung.

• Der deutsch-türkische Autor und Rechtspopulist Akif Pirinçci muss sich in Dresden wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten (13.00 Uhr).

• Die Prêt-à-Porter-Schauen der Damenkollektionen für Frühjahr/Sommer 2018 gehen von heute an in Paris über den Laufsteg.

