Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Unsere Tagesvorschau für den Montag in und um Hannover.

Wir starten mild in die Woche: Bis zu 15 Grad können es heute in Hannover werden. Etwas mehr Wind könnte es im Harz geben.

Wenn ihr wissen wollt, ob ihr #Sturm bekommt: Hier Ort eingeben und sehen, wie stark die Böen werden: https://t.co/04uzePPxEC #wetter /AN — NP-Wetter (@NPWetter) November 20, 2016

Und wenn es noch so mild ist: Denkt an eure Winterreifen. Eure Rechte und Pflichten als Autofahrer gibts HIER.

Auch ein Thema heute in Büros und Betrieben dürfte die K-Frage sein: "Mutti machts noch einmal". Merkel tritt wieder an. War auch Thema bei Anne Will gestern. Auch dazu ein Stück HIER. SPD-Vize Ralf Stegner weiß jedenfalls, dass man sie nicht unterschätzen sollte. Das sagte er dem RND.

Ein furchtbares Verbrechen hat es in Hameln gegeben. Dort hat ein Mann eine Frau an einem Strick mit dem Auto durch die Stadt gezogen. Die Frau schwebt in Lebensgefahr. Über die Motivlage kann man nur rätseln. Mehr Infos HIER.

Einer der größten Adventskränze Europas soll heute (12.00 Uhr) auf den alten Wasserturm in Lüneburg gehievt werden. Der Aluminiumring mit einem Durchmesser von 13 Metern wird bis zum 6. Januar leuchten. Das erste Kerzenlicht des Wichernkranzes soll am Samstag leuchten, bis Weihnachten wird jeden Tag eine Kerze mehr erstrahlen. Per SMS oder Anruf kann dann der Ring unter den roten und weißen Lichtern für einen guten Zweck zum Leuchten gebracht werden. Mit den Einnahmen soll in diesem Jahr ein interkulturelles Musikprojekt für junge Flüchtlinge und Schüler gefördert werden.

Verkehrstechnisch ist derzeit alles ruhig auf den Straßen in und um Hannover. Braucht ihr mehr Infos? Gibts HIER bei der Verkehrsmanagementzentrale.