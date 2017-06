Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Das bringt Freitag, der 2. Juni.

Strahlend blauer Morgenhimmel, ein frisches Lüftchen - Hannover steht vor dem Start ins lange Pfingstwochenende. Und wie da das Wetter wird? Unklare Lage, der Freitag soll noch top sein, doch schon am Sonnabend könnten leichte Unwetter die Region erreichen.

Einen kleinen Ausblick gibt es hier:

Und trotzdem: In und um Hannover ist jede Menge los. So startet ab 17 Uhr das Bierfest in der Altstadt, auch das Gartenfestival Herrenhausen startet. Eine Vorschau aufs Wochenende gibts gleich auf diesem Portal.

Auf den Autobahnen rund um Hannover läuft der Verkehr derzeit störungsfrei. Aber noch hat der Pfingstreiseverkehr nicht eingesetzt. Am Nachmittag dürfte sich die Situation auf den Straßen verschärfen.

Das große politische Thema dürfte heute der Ausstieg der USA aus dem Klimapakt sein. Wie die Welt darauf reagiert, steht HIER. Dazu haben wir natürlich auch einen Kommentar. Wie ein großes Kind twitterte Trump nach seiner Entscheidung:

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2017

Der Sportbuzzer-Cup ist in seine heiße Phase gestartet. Fabian Ernst hat gestern im Vereinsheim von Niedersachsen-Döhren bei der Auslosung für spannende Spiele gesorgt. Mehr Infos? Dann HIER.

Mit den Pfiffen beim DFB-Pokalfinale bekam Helene Fischers steile Karriere einen kleinen Knick. Nun zeigt die ARD ein zweistündiges Konzertspecial – und hofft, dass der Helene-Hype nicht verflogen ist. Helene-Fans bitte HIER entlang.

Tennis-Fans aufgepasst: In Paris sind die French Open am Start. Was dort der Tag so bringt, haben die dpa-Kollegen HIER aufgeschrieben.

Kommt gut durch den Tag!