Das bringt der Donnerstag

Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Heute ist ein wichtiger Tag für die Umwelt und Diesel-Besitzer. Was der Tag noch so bringt - hier unsere Vorschau.

Es ist knatterkalt in Hannover - gegen 7 Uhr zeigte das Thermometer minus 5 Grad - Zeit für einen heissen Kaffee. Laut Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen läuft der Verkehr derzeit ruhig. Trotzdem: Es kann stellenweise glatt sein - fahrt vorsichtig!

Es stehen ein paar wichtige Entscheidungen an:

Fahrverbote für Diesel

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute in Leipzig darüber, ob Städte grundsätzlich Fahrverbote für Dieselstinker und ältere Benziner verhängen dürfen. Das Urteil dürfte Folgen haben - und wie Hannovers OB Stefan Schostok am Morgen bei Antenne Niedersachsen sagte - zu "heissen Diskussionen" führen. Warten wir also ab. Die Verhandlung läuft ab 10 Uhr.

Safia vor Gericht

Und noch ein wichtiger Prozess: Der Messerangriff auf einen Bundespolizisten in Hannover durch die mutmaßliche IS-Sympathisantin Safia S. wird heute vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt. Die damals 16-Jährige war vor gut einem Jahr vom Oberlandesgericht Celle zu sechs Jahren Haft nach dem Jugendstrafrecht verurteilt worden. Das Gericht befand die Deutsch-Marokkanerin des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung für schuldig. Ihr Anwalt hatte gegen den Urteilsspruch Revision eingelegt (Az 3 StR 286/17).

Goldene Kamera

Viel Glamour in Hamburg: Hollywoodstars wie Naomi Watts und Liam Neeson sowie zahlreiche nationale TV- und Filmschauspieler werden heute zur Goldenen Kamera in Hamburg erwartet. Das ZDF überträgt die von Steven Gätjen moderierte Show am Abend (20.15 Uhr) live.

Tierisch hübsches Rindvieh

Schräge "Miss-Wahl" in Verden: Züchter aus Niedersachsen und Sachsen lassen heute ab 15 Uhr ihre Kühe bei der 45. „Schau der Besten“ in Verden gegeneinander antreten. Titelverteidigerin „Madame“ sowie die mehrfache Siegerin „Lady Gaga“ gehören in diesem Jahr wieder zu den Favoritinnen.

Wieder Gold bei Olympia

Bei den Olympischen Winterspielen kann es heute wieder Gold für Deutschland geben. Die Biathlon-Staffel der Frauen um Laura Dahlmeier hat beste Chancen. Und auch in der Nordischen Kombination ist Deutschland Favorit. Abseits der sportlichen Wettkämpfe beschäftigt das Thema Doping weiter die Olympia-Organisatoren.