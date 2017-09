Das bringt der Donnerstag

Service

Hannover. Das ist in Hannover wichtig

Unterzeichnung Sicherheitskooperationsvertrag zwischen Üstra und Polizeidirektion Hannover. Der Niedersachsens Landtag tagt heute zum letzten Mal vor der Landtagswahl im Oktober. Und noch mehr Wahl: Martin Schulz (Spitzenkandidat der SPD für die Bundestagswahl) spricht heute. Der Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht um 15 Uhr auf dem Kröpcke.

Heute lässt die Region Hannover in Uetze die Geschwindigkeit der Autofahrer messen.

Hurrikan „Maria“ und Suche nach Verschütteten in Mexiko

Es ist ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit - und gelebte Solidarität: In Mexiko helfen Zehntausende Menschen mit, Trümmer abzutragen, um Überlebende des verheerenden Erdbebens zu finden. Die Zahl der Todesopfer ist auf 230 gestiegen. Derweil hat Hurrikan „Maria“ mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern in Puerto Rico große Schäden verursacht. Über der Insel schwächte sich „Maria“ nun etwas ab, wurde auf einen Hurrikan der Stufe 2 herabgestuft, soll aber wieder an Geschwindigkeit gewinnen und wahrscheinlich an der Dominikanischen Republik vorbei Richtung Bahamas ziehen.

Mögliche Vorentscheidung über Verkauf von Air Berlin

Bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin könnte eine Vorentscheidung über den Verkauf an Investoren fallen. Die drei Gläubigerausschüsse des Dachkonzerns, der deutschen Gesellschaft und der Techniksparte sollen nach Informationen aus Branchenkreisen zu entsprechenden Beratungen zusammenkommen. Am vergangenen Freitag war die Bieterfrist abgelaufen. Eine endgültige Entscheidung über den Zuschlag dürfte der Air-Berlin-Aufsichtsrat wohl aber erst am kommenden Montag kurz nach der Bundestagswahl treffen.

Noch drei Tage bis zur Bundestagswahl

Die Spannung steigt: Spitzenvertreter der sieben Parteien, die laut Umfragen die Aussicht haben, in den kommenden Bundestag gewählt zu werden, stellen sich den Fragen der „Schlussrunde“ von ARD und ZDF (22.00 Uhr). Angela Merkel und Martin Schulz sind nicht dabei. Dafür kommt Ursula von der Leyen für die CDU, für die SPD nimmt Manuela Schwesig teil. Die dpa-Reporter gehen noch der Frage nach: Wie genau sind Umfragen? Wer kann mit wem? An welchen ungewöhnlichen Orten wird gewählt?

Dritter Tag der UN-Generaldebatte mit Auftritt Gabriels

Die Rede von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel steht aus deutscher Sicht im Fokus der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Gabriel soll als 17. Redner sprechen, voraussichtlich frühestens gegen 13.30 Uhr MESZ. Zudem stehen Ansprachen unter anderem der Vertreter Russlands und Chinas, Kanadas, Südkoreas sowie aus dem Jemen und dem Irak auf dem Programm.

AUSSERDEM INTERESSANT

• Ist eine vom Land Nordrhein-Westfalen geforderte Mindestgröße für männliche Polizeibewerber von 1,68 Meter zulässig? Über diese Frage entscheidet das Oberverwaltungsgericht Münster (10.15 Uhr).

• Nach einer U-Bahn-Schubserei mit tödlichem Ausgang beginnt vor dem Landgericht München I der Prozess gegen einen 37-Jährigen (09.30 Uhr).

• Eineinhalb Wochen nach Großdemonstrationen gegen die geplante Arbeitsmarktreform in Frankreich sind neue Proteste geplant.

• Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich (10.00 Uhr) erneut mit der Urheberrechtsfrage bei der Google-Bildersuche. Hintergrund ist eine Klage eines US-Unternehmens, das online Erotikfotos anbietet.

• Am Berliner Ensemble wird die erste Saison unter dem neuen Intendanten Oliver Reese eröffnet (19.30 Uhr).

• Der Aufsichtsrat der documenta befasst sich mit dem Millionendefizit der Kunstausstellung.

BLICK ZURÜCK

Heute vor ...

• 10 Jahren eröffnet Russland zur Sicherung seiner Ansprüche auf die in der Arktis vermuteten Öl- und Gasvorräte eine neue Polarstation, die „Nordpol 35“.

• 25 Jahren wird die bis dahin größte Moschee Westeuropas in Madrid von Spaniens Königspaar Juan Carlos und Sofia sowie dem saudi-arabischen Prinzen Salman Ibn Abdelasis eingeweiht.

• 80 Jahren erscheint das Buch „Der kleine Hobbit“ von J.R.R. Tolkien in Großbritannien.

Geburtstag haben heute

• Faith Hill (50), amerikanische Countrysängerin („Breathe“)

• Vera Int-Veen (50), deutsche Fernsehmoderatorin („Vera am Mittag“)

• Ethan Coen (60), amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor („Fargo“)

• Stephen King (70), amerikanischer Schriftsteller („Friedhof der Kuscheltiere“)