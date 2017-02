Tagesvorschau

Guten Morgen, Hannover! Kommt gut in diesen Dienstag. Das erwartet Euch heute...

Hannover. Das Wetter bleibt mild bei ca. zehn Grad. Die Sonne zeigt sich selten. Ab und an regnet es.

Im Prozess um den Fund eines Säuglings in einem Koffer werden heute die Plädoyers im Landgericht Hannover erwartet. Der Mutter wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Sie soll das kleine Mädchen nach der heimlichen Geburt im September in verschmutzte Tücher und Badematten gewickelt und in den vollgestopften Koffer gelegt haben. Darin befand sich auch das Skelett ihres im Januar 2015 geborenen Kindes.

Im DFB-Pokal stehen heute Abend die ersten beiden Viertelfinals an. 96-Besieger Frankfurt empfängt ab 18.30 Uhr Arminia Bielefeld und die Sensations-Truppe von den Sportfreunden Lotte hat Borussia Dortmund zu Gast. Letzteres Spiel überträgt die ARD ab 20.15 Uhr live.

Wer trotzdem lieber die Roten sehen will - die Stendel-Truppe trainier heute zwei Mal (10 und 15 Uhr).

Heute Abend um 20 Uhr im Capitol: Teezy. Der Mann mit der Fliege hat gerade einen erfolgreichen Festival-Sommer absolviert, wurde von iTunes zum „Newcomer des Jahres“ gekürt, hat beim Bundesvision Songcontest das Bundesland Sachsen auf den dritten Platz gebracht und nebenbei sein Debüt-Album „Glücksrezepte“ veröffentlicht.