Vorschau

Guten Morgen, Hannover! Das ist der letzte Tag des Monats:

Hannover. In Isernhagen finden von neun bis 13 Uhr die Tennis-Landesmeisterschaften der U17 statt.

Um 18 Uhr wird im Sprengel Museum der diesjährige Kunstpreis der SPD-Fraktion verliehen.

Im Theater am Aegi läuft um 20 Uhr "Legend of Love - eine Geschichte von der Seidenstraße". Das Melodrama handelt vom jungen Maler Moga, der in einer Grotte von Dunhang verunglückt und von einem Mädchen, Yueya, gerettet wird. Beide verlieben sich ineinander, doch Yueyas Vater, ein hoher General, akzeptiert die Beziehung nicht. Dem jungen Paar bleibt nichts anderes als die Flucht. Karten gibt es ab 41,99 Euro. HINWEIS: Die Veranstaltung für den 1. Februar wurde abgesagt. Wer Karten für diesen Termin hat, kann sich die Vorstellung heute ansehen.

Laut Kachelmannwetter wird der Dienstag ungemütlich. Bei bis zu zwei Grad lässt sich die Sonne nicht blicken. Am Vormittag ist weiterhin mit leichten Regenschauern oder Nieselregen zu rechnen.

Im Bereich Niedersachsen ist mit überfrierender Nässe zu rechnen - es gilt besondere Vorsicht! Auf der B6 staut es sich. Zwischen Deisterplatz und Schwanenburgkreuzung sind es derzeit zwei Kilometer.