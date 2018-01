Das bringt der Dienstag

Service

Hannover. Süd- und Nordkorea reden erstmals seit zwei Jahren wieder

Unterhändler aus Süd- und Nordkorea haben die ersten Gespräche zwischen den beiden Ländern seit zwei Jahren begonnen. Im Vordergrund steht die Frage, ob und wie nordkoreanische Sportler trotz Zeitknappheit noch an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar teilnehmen können. Südkoreas Vereinigungsminister und Delegationsleiter Cho Myoung Gyon sagte gestern, dass er zudem möglichst auch über neue Treffen zwischen getrennten koreanischen Familien und Maßnahmen zur militärischen Entspannung sprechen wolle.

Union und SPD wollen erste Runde der Fachsondierungen abschließen

CDU, CSU und SPD wollen ab 09.00 Uhr bei ihren Sondierungen über eine Neuauflage der großen Koalition die erste Runde der Beratungen in allen Facharbeitsgruppen abschließen. Jedoch werden auch erste Differenzen sichtbar. Einen erheblichen Konflikt gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Steuerpolitik, über die heute beraten werden soll: Die CSU lehnt die Forderung der SPD nach einer schrittweisen Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent ab, wie gestern Abend aus Verhandlungskreisen verlautete.

Auftakt der CES Technik-Messe

Ein Konzept für die Mobilität der Zukunft, eine VR-Brille, ein Luftmess-System - die Technik-Messe CES in Las Vegas zeigte gleich zum Auftakt ihre Vielfalt. Toyota präsentierte gestern das Konzept e-Palette, eine Art mobiler autonomer Raum in der Größe eines Lieferwagens. Bosch präsentierte eine Messstation für die Luftqualität im Straßenverkehr. Der unter Druck stehende HTC-Konzern will im Geschäft mit virtueller Realität mit einer verbesserten Version seiner Brille Vive aufholen. Samsung stellte das Thema vernetzte Geräte in den Vordergrund.

IG Metall weitet Warnstreiks aus

Im Kampf um höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten für die 3,9 Millionen Metaller in Deutschland will die IG Metall die Warnstreiks noch einmal kräftig ausweiten. Schwerpunkte seien Nordrhein-Westfalen und Bayern, kündigte die Gewerkschaft an. Nach den Aktionen mit bundesweit 15 000 Beteiligten von gestern rief sie nun allein zwischen Rhein und Ruhr mehrere zehntausend Beschäftigte auf, die Arbeit vorübergehend niederzulegen. Davon seien 143 Unternehmen in Nordrhein-Westfalen betroffen, kündigte die Gewerkschaft an.

Hannover 96 in der Vorbereitung

Heute trifft die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter um 15 Uhr im Eilenriedestadion auf Testspielgegner Paderborner SC.

