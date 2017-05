Vorschau

Guten Morgen! Nach dem Aufstieg ist vor der Aufstiegsfeier - was es am Montag zu wissen gilt, gibt's hier zu lesen.

Hannover

Um 17 Uhr startet auf dem Trammplatz die große Aufstiegsfeier für Hannover 96. Oberbürgermeister Stefan Schostok hat die Bundesliga-Mannschaft eingeladen. Mehr dazu hier.

Es ist mal wieder Messe: Am Montag startet die Ligna 2017 auf dem Messegelände. Dort dreht sich noch bis einschließlich Freitag alles um die Forst- und Holzwirtschaft. Mehr als 1500 Aussteller aus 45 Ländern sind auf der Messe vertreten.

Deutschland/Welt

Der deutsche Journalist Deniz Yücel ist seit drei Monaten in der Türkei inhaftiert. Eine Solidaritäts-Lesungen in Frankfurt soll die Erinnerung an sein Schicksal wach halten. „Neo Magazin Royale“-Moderator Jan Böhmermann sorgte für den wohl bewegendsten Moment.

Wahlkampfprogramm: Die Union diskutiert bezüglich Steuerzahlungen über Milliarden-Entlastungen. Die Union arbeitet auf Hochtouren an einem Wahlprogramm - Einigung ist bisher noch nicht in Sicht.

Die Grünen fordern drastische Reduktion des Einsatzes von Pestiziden.

Verkehr

Stau auf der B6: Zwischen der Herrenhäuser Straße und der A2, Hannover-Herrenhausen sind es derzeit vier Kilometer.

Vorsicht auf der A7 Kassel in Richtung Hannover. Zwischen Hildesheim-Drispenstedt und dem Dreieck Hannover-Süd besteht Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle auf dem mittleren Fahrstreifen. Insgesamt sind sechs Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Länger dauert es auch auf der A2: Zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Hannover-Langenhagen verursacht eine Baustelle fünf Kilometer Stau. Auch zwischen dem Kreuz Braunschweig-Nord und der Ausfahrt Peine-Ost sorgt eine Baustelle für Strau. Derzeit sind es drei Kilometer.

Wetter

Mit rund 12 Sonnenstunden ist am Montag in Hannover zu rechnen. Bei bis zu 22 Grad wird es angenehm frühlingshaft.