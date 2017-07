Vorschau

Guten Morgen Hannover! Es regnet in Strömen - doch deswegen wird der Tag nicht schlechter. Immerhin starten am Mittwoch (12. Juli) das Seh-Fest und das Kleine Fest im Großen Garten. Wer nicht aus Zucker ist, hat auch bei diesem Wetter seinen Spaß.

Hannover

Hannover. Deutschland braucht tausende neue Schulen: Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung rechnet mit einem Schüler-Boom, auf den das Land nicht vorbereitet sei. Der Rückgang der Schülerzahlen sei vorbei. Gründe sind steigende Geburtenraten und Zuwanderung. Aber nicht alle Regionen sind gleichermaßen betroffen.

Sie haben sich viel Zeit gelassen: Nach fast neun Jahren Beziehung zieht Carsten Maschmeyer nach München zu seiner Frau Veronica Ferres. Der Milliardär gibt seinen Wohnsitz in Hannover für die Familie auf. Doch es gibt etwas, das er vermissen wird.

Bei nicht ganz so schönem Wetter startet am Mittwochabend das Seh-Fest. Den Auftakt macht der Film "Vier gegen die Bank". Eine Komödie mit bekannter deutscher Besetzung: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Michael Herbig schmieden in der Komödie einen Plan, sich auf Kosten einer Bank zu bereichern. Los geht es um 21.30 Uhr. Karten gibt es leider keine mehr.

Deutschland/Welt

Die Rolle des Präsidenten-Sohns in der Polit-Affäre um den E-Mail-Austausch mit einer russischen Anwältin wird immer dubioser: Trump Junior veröffentlichte noch am Dienstagabend den Email-Verkehr. Doch die Anwältin will nichts von bloßstellenden Informationen über Hillary Clinton gewusst haben.

Es qualmt, es stinkt, Sirenen heulen - nahe Bad Harzburg brennt tonnenweise Elektromüll. 200 Feuerwehrleute kämpfen gegen das Feuer.

Kultur

Das kleine Fest im Großen Garten feiert am Mittwoch Premiere. Auf 35 Bühnen werden den Besuchern spannende Darbietungen geboten: Von Akrobatik bis zum Marionettentheater. Los geht's um 18.30 Uhr.

Wetter

Der Mittwoch ist und bleib verregnet. Bei maximal 16 Grad ist immer wieder mit intensiven Schauern zu rechnen. Erst gegen späten Abend soll der Regen nachlassen. Die Sonne lässt sich am Mittwoch gar nicht blicken.

Verkehr

Wegen einer Baustelle staut es sich derzeit zwischen dem Kreisverkehr Tönniesbergkreisel und dem Kreisverkehr Landwehrkreis.