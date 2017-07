Am 7. Mai fand die größte Bombenentschärfung Hannovers statt. Dabei wurden zwei Fliegerbomben entschärft.© Körner

Vorschau

Das bewegt Hannover am Dienstag

Guten Morgen Hannover! Was für ein Sommer: Am Dienstag (25. Juli) regnet es unaufhörlich. In Springe ist es aufgrund des Starkregens schon zu Überschwemmungen gekommen, was es sonst zu wissen gilt, lesen Sie hier.