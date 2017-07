Das beschäftigt Hannover am Montag

Vorschau

Guten Morgen Hannover! Es ist wieder Montag (31. Juli) - die neue Woche ist angebrochen und das mit sommerlichen Temperaturen. Das ideale Wetter für das Seh-Fest am Montagabend.

Hannover

NP-Redakteur Christian Bohnenkamp ist beim Jedermannrennen mitgefahren. Am Ende taten die Beine weh, doch es hat sich gelohnt. Hier lesen Sie seinen ganz persönlichen Bericht vom Rennen.

Es ist wieder Zeit für das Seh-Fest: Am Montagabend um 21.30 Uhr läuft an der Parkbühne "Bridget Jones Baby". Für die Fortsetzung der Kult-Komödie ist Renée Zellweger erneut in die Rolle der Bridget Jones geschlüpft. Diesmal wird die Blondine schwanger und weiß nicht, wer der Vater ist.

Karten gibt es im Vorverkauf für sechs Euro.

Deutschland/Welt

Trotz massiver Warnungen setzt Nordkorea seine umstrittenen Raketentests fort. In der Nacht zu Montag haben sich US-Präsident Donald Trump und Japans Premierminister Shinzo Abe deswegen auf weitere Aktionen gegen Machthaber Kim Jong Un geeinigt.

Die Grenzen für einen Arbeitsunfall sind sehr eng gesteckt. Diese Erfahrung musste ein Feuerwehrmann machen. Er war zwischen Toilette und Partyrunde schwer gestürzt.

Kraftfahrt-Bundesamt soll Berichte im Abgasskandal geschönt haben: Seit mehr als einem Jahr schon weiß das Kraftfahrt-Bundesarbeit von den Abschalteinrichtungen bei Porsche. Das geht aus der Korrespondenz zwischen Amt und Herstellern hervor.

Bei heftigen Auseinandersetzungen rund um die Wahl einer Verfassungsgebenden Versammlung sind in Venezuela zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. „Das ist eine Lüge“, behauptete der Bürgermeister der Hauptstadt Caracas.

Nach dem Absturz eines Kampfhubschraubers in Mali, bei dem beide deutsche Piloten ums Leben kamen, ist auch der zweite Flugschreiber des verunglückten Helikopters von Experten gefunden worden. Die Daten des Geräts werden nun in Deutschland ausgelesen.

Kultur

Der Kabarettis Matthias Brodowy kommt am Montagabend in die Tanzschule Step by Step. Wie in den Vorjahren auch lädt er zu seinem Ferienfinale ein. Diesmal ist er aber nicht allein: Er hat seinen Hamburger Kollegen Johannes Kirchberg, unter dem Motto "Wenn die Muse zweimal klingelt". Los geht es um 20.30 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 26, ermäßigt 22 Euro. Zu kaufen sind die Tickets bei 25 Music am Weißekreuzplatz, bei Step by Step und über die Webseite der Tanzschule.

Wetter

Das wird ein sommerlicher Montag: Bei bis zu 26 Grad scheint die Sonne durchgehen - bis zu zehn Stunden ist mit ihr zu rechnen.

Verkehr

Achtung auf der A7 Hannover in Richtung Hamburg: zwischen dem Horster Dreieck und Fleestedt besteht Gefahr durch einen defekten Bus auf dem mittleren Fahrstreifen. Es läuft Kraftstoff aus!

Wegen zu hoher Verkehrsbelastung staut es sich derzeit auf der B441 Wunstorf in Richtung Hannover: kurz vor der A2 Wunstorf-Luthe sind es im Moment drei Kilometer.