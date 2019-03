Wer an Bier aus Hannover denkt, dem fallen meist nur Herrenhäuser, Gilde oder das Hanöversche aus dem Brauhaus Ernst August ein. Doch auch darüber hinaus gibt es aber viele kleine Brauereien in der Stadt und im Umland, die ihre eigenen Kreationen produzieren. So etwa „Mashsee“, zu dessen Sortiment auch ein Lebkuchen-Bier gehört. Sieben Sorten aus Hopfen und Malz hat die Brauerei von Geschäftsführer Kolja Gigla bereits im Angebot. Die Biere vom „ Beverly Pils“, über „Captain Blaubeer“ bis hin zum „Hafensänger“ sind eher dem höheren Preissegment zuzuordnen.

Ein richtig historischen Traditionsbier brauen die Brüder Christoph und Stephan Digwa auf dem Gutshof in Rethmar. Die Brauerei „Das Freie“ lässt das Broyhan wieder aufleben, das im 16. Jahrhundert quasi in aller Munde war. Es hat einen süß-harmonischen Geschmack. Am Fuße des Deisters in Springe entsteht das „405er“ mit bislang drei Sorten. Demnächst soll auch der „Sauparkrüpel“ hinzu kommen. Das Bier soll eine harzige und grasige Note bekommen und nach Wald schmecken. Benannt ist die Brauerei übrigens nach dem höchsten Punkt im Deister auf 405 Höhenmetern. In der Nähe in Eldagsen produziert die Brauerei Robens ihr Craft Bier.

Die Brauerei Burgdorf hat gleich neun Biere mit ordentlich Lokalkolorit im Angebot. Da gibt es etwa das „ Burgdorf Rats-Pils“, den „Lehrter Lokschuppen“ oder den „Kolshorner Sommer“. In der Nachbarkommune Burgwedel ist 2017 die Brauerei wiederbelebt worden. Das „Burgwedeler Hell“ ist dort der Verkaufsschlager.