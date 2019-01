Hannover

Was ist nur mit dem Stellwerk los, das den Verkehr rings um den Hauptbahnhof regelt? Am gestrigen Dienstag ist es einmal mehr ausgefallen. Zwischen 2.30 und 7 Uhr funktionierte es nicht, teilte eine Bahnsprecherin mit.

Am Sonntag erst war das Stellwerk, über das Fahrdienstleiter zum Beispiel Weichen, Signale oder Gleiskontakte steuern, ausgefallen. Von 15.30 Uhr an ging gar nichts mehr, viele Tausende Reisende waren in Hannover gestrandet, Fernzüge leitete die Bahn über Wunstorf und Lehrte um. Um 18.45 Uhr hatten Techniker das Stellwerk immerhin wieder so flott gemacht, dass der Zugverkehr anlief, von 23.30 Uhr an soll es wieder vollständig funktioniert haben. Ausgefallen war es, weil Wasser eingedrungen sei. Am Dienstag wusste die Bahn allerdings immer noch nicht, wo das Wasser eigentlich hergekommen war.

Der neuerliche Ausfall des Stellwerks am Dienstag sei auf den Schaden vom Sonntag zurückzuführen, gab eine Bahn-Sprecherin bekannt. Die interne Energieversorgung der Anlage habe gestreikt. Ursache auch da: unbekannt. Das führte schon einmal zu Verspätungen.

Und auch am Nachmittag waren Reisende betroffen, die auf Fernzüge aus Richtung Magdeburg warteten zum Beispiel für die Weiterfahrt in Richtung Ruhrgebiet und Rheinland. Auf der Strecke zwischen Magdeburg und Hannover kam es zu einer Oberleitungsstörung bei Helmstedt, die zu Verspätungen von 30 bis 45 Minuten führte. Gegen 16 Uhr lief der Verkehr wieder.

Bei ihrem Gipfeltreffen im Berliner Verkehrsministerium hatten sich Bahnchef Richard Lutz und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) unterdessen am Dienstag noch nicht auf viel verständigt. Am morgigen Donnerstag wollen sie weiterberaten. Nur in einem waren sie sich schon einig: Bis zum Sommer soll es Verbesserungen bei der Pünktlichkeit der Züge geben.

Von Verena Koll