Hemmingen

Es braucht eigentlich nur ein wenig Vorstellungskraft, um sich die Bedeutung der archäologischen Fundstätte vor Augen zu führen. Bis zu drei Legionen mit 20.000 Mann lagerten auf einer 40 Hektar großen Fläche zwischen den Hemminger Ortsteilen Wilkenburg und Arnum. Und angesichts der Vielzahl an Funden gehen die Experten mittlerweile davon aus, dass die Römer wohl länger auf dem Areal campierten, dessen Zukunft noch immer vom Kiesabbau bedroht ist.

Für viele ein Unding. Mehr als 5000 Bürger haben eine Petition unterzeichnet, mit der sie verhindern wollen, dass das Hemminger Römerlager weggebaggert wird. Sie haben damit den Landtag gezwungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Voraussichtlich Ende Mai wird es dazu eine Anhörung geben, bei der Archäologen und Unterstützer für einen Erhalt der Fundstätte kämpfen wollen.

Römerlager : „Keiner will die Verantwortung übernehmen“

Der Druck der Öffentlichkeit scheint notwendig. Denn das Land sowie die Region, die über die Genehmigung des Kiesabbaus entscheiden muss, haben bisher wenig getan, um die Fundstätte, die aus den Jahren nach Christi Geburt stammt, konkret vor der Zerstörung zu bewahren. Sie weisen vor allem gegenseitig mit dem Finger aufeinander. Römerlager retten? Das sollen bitteschön andere erledigen.

„Keiner will die Verantwortung übernehmen“, kritisiert Kristina Osmers, eine der Initiatoren der Petition. Sie hofft, dass durch deren Erfolg Bewegung in das Schwarze-Peter-Spiel zwischen Land und Region kommt. Es ist überhaupt das erste Mal, dass in Niedersachsen genügend Unterschriften zusammenkamen, um eine Anhörung durch den Landtag zu erzwingen.

Viel Interesse: Regelmäßig informiert die Römer AG Leine über das Römerlager und wie die Legionäre darin lebten. Quelle: Behrens

Dass die Unterstützer des Römerlagers noch lange nicht am Ziel sind, belegen aktuelle Antworten auf Fragen, die die NP den zuständigen Ministerien und der Region gestellt hat. Zwar haben sich die Archäologen des Landesamtes für Denkmalschutz unmissverständlich für den Erhalt des Lagers ausgesprochen. Sie betonen immer wieder die europaweite Bedeutung der Fundstätte.

Die Stellungnahme des übergeordneten Wissenschaftsministeriums fällt allerdings nüchtern aus. Das Areal sei als Kulturdenkmal ausgewiesen. Dessen Schutz sei aber „Aufgabe der unteren Denkmalschutzbehörde bei der Region Hannover“. Der Schutz eines Kulturdenkmals gelte „nicht bedingungslos“. Andere öffentliche Belange – dazu gehört auch der Kiesabbau – könnten „im Abwägungsverfahren überwiegen“.

Unterstützer sehen auch touristisches Potenzial

Für dieses Verfahren sei die Region zuständig. Sollte sie den Kiesabbau genehmigen, müsste die Firma Holcim, die diesen beantragt hat, „die flächendeckende Erforschung des römischen Marschlagers finanzieren“. Mit dem Kiesabbau verbunden sei „demnach auch die Möglichkeit, dass das Lager ausgegraben wird“.

Aus Sicht der Archäologen des Landesamtes für Denkmalpflege wäre das allerdings ein großer Fehler. Sie wollen das Lager gar nicht komplett ausgraben, weil sie sich von neuen Methoden in der Zukunft Erkenntnisse versprechen, die derzeit wohl noch gar nicht abzusehen sind. „Wenn es weg ist, ist es weg“, warnt Karola Hagemann, die sich im Verein Römer AG Leine für den Erhalt des Lagers engagiert. Sie sieht darin auch „großes, touristisches Potenzial für Hemmingen und die ganze Region Hannover“. Teile des Lagers könnten rekonstruiert werden und so auch Schulklassen die Römerzeit näher bringen.

Grüne: Rettung des Lagers kein Problem

Geht es nach dem Grünen Christian Meyer, ist die Sache eigentlich ganz einfach. Als er noch Landwirtschaftsminister in Niedersachsen war, wollte er die Fläche des Römerlagers aus dem Raumordnungsprogramm des Landes streichen, in dem festgelegt ist, wo Rohstoffe abgebaut werden können. Der Ausgang der Landtagswahl verhinderte das. „Es würde ein Kabinettsbeschluss der Landesregierung reichen, um die Fläche für den Kiesabbau zu reduzieren und damit das Römerlager zu erhalten“, sagt Meyer.

Auch sei nicht mit Regressansprüchen der Firma Holcim zu rechnen. „Aus dem Raumordnungsprogramm lässt sich kein Anspruch auf Kiesabbau ableiten. Dieser entstünde erst durch die Genehmigung durch die Region“, erklärt Meyer. Für ihn steht fest: Die archäologische Stätte „darf nicht den Interessen der Kiesindustrie geopfert werden“.

Ministerien sehen Region in der Pflicht

Mittlerweile hat im Landwirtschaftsministerium CDU-Frau Barbara Otte-Kinast das Sagen. Dort ist derzeit jedoch nicht geplant, das Römerlager aus dem Raumordnungsprogramm des Landes zu streichen. „Es liegt bei der Region Hannover als Genehmigungs- und Denkmalschutzbehörde über den weiteren Vorgang zu entscheiden“, teilt das Ministerium mit.

Auch die Region plant keine Streichung der Fläche aus dem Raumordnungsprogramm. Sie habe „kaum regionalplanerischen Gestaltungsspielraum“. Zwar seien der Tausch oder die Reduzierung größerer Flächen möglich. Bei „kleinflächigen Lagerstätten“, und dazu zählt die Region die, auf der das Römerlager gefunden wurde, sei das aber rechtlich nicht möglich. Hier müsse „das Land in Vorleistung gehen“, fordert die Region.

Während aufseiten von Land und Region aktuell keine Bewegung zu erkennen ist, wächst durch die anstehende Anhörung zumindest bei Landtagsabgeordneten die Erkenntnis, dass die Fundstätte bei Hemmingen mehr Engagement verdient hat. In der vergangenen Woche ließen sich Vertreter der SPD am kleinen Infozentrum, das die Römer AG Leine am Rand des Römerlagers auf eigene Initiative eingerichtet hat, über dessen Bedeutung aufklären.

Archäologe: Lager war strategischer Schnittpunkt

„Wir haben hier den Mittelpunkt eines Puzzles“, berichtete Bezirksarchäologe Friedhelm Wulf. Das Lager in Wilkenburg sei „ein zentraler Punkt“ gewesen, ein „absolut strategischer Schnittpunkt“, weil sich dort die Routen verschiedener römischer Feldzüge nach Germanien getroffen hätten.

Laut Karola Hagemann von der Römer AG wurden auch „ungewöhnlich viele“ vergoldete und versilberte Funde gemacht, was auf die Anwesenheit eines „bedeutenden Feldherrn“ schließen lasse. In Frage dafür kommt vor allem der spätere Kaiser Tiberius. Der Adoptivsohn des Augustus hatte zwischen 1 und 5 nach Christus mehrere Legionen nach Germanien geführt.

Volker Senftleben, Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für Energie und Klimaschutz, sieht in dem Römerlager „einen Ort, wo man Geschichte greifbar machen kann“. Die Hemminger SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt muss ohnehin niemand mehr davon überzeugen, dass die Fundstätte vor der Zerstörung durch den Kiesabbau bewahrt werden muss. „Im Moment sind wir in der Schwebe. Das ist unbefriedigend“, sagt sie. Liebelt will deshalb endlich Land, Region und Politik an einen Tisch bringen. Damit das Schwarze-Peter-Spiel ein Ende findet.

Von Christian Bohnenkamp