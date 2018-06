139,5 Gramm. So leicht ist sie, die Bronze-Plakette, mit der Bürger für Verdienste um die Landeshauptstadt Hannover geehrt werden. 34 Träger der „Stadtplakette“ gibt es bereits. Am Donnerstag kamen vier neue dazu. „Nicht in Euro aufzuwiegen sind Ihre Verdienste“, lobte OB Stefan Schostok. „Sie sind besonders wertvoll.“