Im Grunde sucht Hermann Niermann immer nur eins: das nächste Superkalb. Der Landwirt ist bei PrismaGen aus Altenberge im Emsland zuständig fürs Zuchtprogramm. Und am Wochenende hat er ein gutes Händchen bewiesen: Eins der Kälber von PrismaGen ist für 40 000 Euro versteigert worden.

Bellevue heißt das Wundertier, ein knappes halbes Jahr ist die Holsteiner Schwarz-Bunte alt. Ihr Vater heißt Jaguar, die Mutter Band, beide stammen aus den USA. Ihnen ist Sperma, beziehungsweise eine Eizelle entnommen worden, und das daraus gezüchtete Embryo ist in Bissendorf herangewachsen, dank einer Leihmutter vom Hof der Westrup-Koch Milch GbR.

„Als ich Bellevue auf dem Hof besucht habe“, erinnert sich Hermann Niermann, „hatte sie sich wirklich gut entwickelt. Sie war groß für ihr Alter, wirkte robust und vital. Sie hat sich selbstbewusst in ihrer Gruppe gegeben, war immer die erste am Futter. Und sie war angstfrei, sie ist direkt auf mich zugekommen, obgleich ich ja ein Fremder für sie war.“

Wichtig für die Auktion seien aber vor allen Dingen zwei Daten gewesen, erläutert Mareike Wollert von der RinderAllianz, in der sich mehr als 1300 Rinderhalter zusammengeschlossen haben. Für Bellevue galt nämlich gRZG 164 und 2820gTPI. gRZG 164 ist der deutsche Zuchtwert, im Schnitt erreicht ein Rind einen Wert von 100, Bellevue lag also um 64 über dem Mittel. TPI beschreibt den US-amerikanischen Zuchtwert, dort liegt das Mittel bei 1500, Bellevue lag international also um 1320 über dem Mittelwert. Außerdem war das Kalb vor der Schau noch gewaschen worden, es bekam die Klauen poliert, das Fell an Kopf und Beinen geschoren. „Als Bellevue die Bühne betrat, ging ein Raunen durch die Menge“, beschreibt es denn auch Mareike Wollert.

Der Schweizer Auktionator Andreas Aebi, der eigentlich gelernter Landwirt ist, ein Reiseunternehmen betreibt und in der Schweiz im Nationalrat als Experte für Agrar- und Außenangelegenheiten sitzt, ruft ein Anfangsgebot von 1500 Euro auf. 600 Zuschauer sind in die Auktionshalle Karow im mecklenburg-vorpommerschen Landkreis Ludwigslust-Parchim gekommen. Etwa 100 bieten mit. Eigentlich verlaufen die Gebote in 100er-Schritten, läuft eine Versteigerung gut, kann Aebi auf 1000er-Schritte wechseln. Im Falle von Bellevue wählt er rasch 5000er-Schritte aus. Bei 40 000 Euro gibt’s nach fünf Minuten den Zuschlag.

Bellevues neues Zuhause liegt nun in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird sie ab einem Alter von etwa einem Jahr für die Zucht eingesetzt werden. Bis zu 50 Nachkommen könnte sie produzieren mittels Embryotransfer, Leihmütter tragen dann Bellevues Kälber aus. Und, wer weiß, mit denen beschäftigt sich dann vielleicht auch wieder der Emsländer Hermann Niermann – auf der Suche nach dem nächsten Superkalb.

Von Verena Koll