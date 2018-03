Darum gehen viele Uhren seit Wochen falsch

Radiowecker in Mikrowellen gehen seit einigen Wochen falsch.© dpa

Technik

Haben Sie es schon gemerkt? Viele Radiowecker und Uhren in Mikrowellen gehen seit Wochen sechs Minuten nach. Der Grund ist kurios.

Berlin. Wer hat an der Uhr gedreht? Ein Streit zwischen dem Kosovo und Serbien soll der Auslöser dafür sein, dass viele Ra­diowecker und Uhren in Mikrowellen seit Wochen bis zu sechs Minuten nachgehen. Betroffen seien 25 Länder in Europa, auch Deutschland, wie der Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber, ENTSO-E, angab. Eine politische Unstimmigkeit zwischen dem Kosovo und Serbien habe zu Frequenzabweichungen und einer Unterversorgung im Stromnetz geführt, hieß es.

Die Leistungsabweichungen stammen aus der Kon­trollregion Serbien, Mazedonien und Montenegro (SMM), speziell aus dem Kosovo und Serbien. Eines der Länder ist demnach der Verpflichtung nicht nachgekommen, die Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Laut Technologie-Magazin „Heise“ steht die Unabhängigkeit des Kosovo hinter dem Konflikt.

Einfache Radiowecker und Küchenuhren nutzen die konstante Netzfrequenz als Taktgeber für die Berechnung der Zeitanzeige. Diese liegt in Europa traditionell bei fast genau 50 Hertz. Stärkere Frequenzabweichungen etwa durch höheren oder geringeren Stromverbrauch gleichen die Versorger durch höhere Einspeisung aus. So schwankt die Frequenz in der Regel nur um ein paar Hundertstelhertz.

Christof Perrevoort