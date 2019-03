Hannover

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof Hannover einen Taschendieb festgenommen. Der mutmaßliche Täter – ein obdachloser Rumäne – soll nun zügig vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Hannover will den Fall in einem so genannten „beschleunigten Verfahren“ verhandeln lassen.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war der 48-Jährige am Sonntag gegen 5 Uhr im Hauptbahnhof festgenommen worden. Er steht in Verdacht, einem schlafenden Reisenden das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet zu haben. Die Tat selbst wurde nicht beobachtet, doch dank Videoüberwachung im Hauptbahnhof wurde der Diebstahl aufgezeichnet. Zwei Stunden später wurde der Mann identifiziert und festgenommen.

Das Fahndungssystem der Bundespolizei wies den Wohnungslosen als reisenden Täter aus. Nach Angaben eines Sprechers entschied die Staatsanwaltschaft, den 48-Jährigen im Gewahrsam zu belassen. Das bedeutet für den Täter, dass er bis zum Prozess in Haft bleibt. Im Falle einer Verurteilung zu einer Haftstrafe, wird die abgesessene Zeit angerechnet.

Von Britta Mahrholz