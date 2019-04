Hannover

Es ist das dritte Mal, dass der Deutsche Handballbund ( DHB) einen Tag des Handballs ausrichten wird. Und im Herbst ist Hannover Austragungsort der Veranstaltung. Am 26. Oktober werden die Nationalteams der Männer und Frauen jeweils gegen Kroatien spielen, teilte der DHB am Sonnabend mit. Bereits drei Tage vorher finden die gleichen Begegnungen im kroatischen Zagreb statt.

„Wir knüpfen damit an die erfolgreichen Veranstaltungen 2014 in Frankfurt und 2017 in Hamburg an“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Bei der Premiere 2014 in der Frankfurter Commerzbank Arena hatte der DHB mit 44.189 Zuschauern beim Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV Hamburg einen Weltrekord aufgestellt. Den wird man in der Tui-Arena zwar nicht knacken können, aber der DHB rechnet mit über 10.000 handballbegeisterten Zuschauern.

Rund um die Spiele gibt es reichlich Werbung für den Handballsport. Autogrammstunden der Stars, Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche, Foren für Ehrenamtliche und ein Trainersymposium werden am Rande des Handballtags stattfinden. Der Kartenvorverkauf soll in Kürze starten.

Von RND/dpa