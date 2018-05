Hannover

Vorbei die Zeiten, in der Hannover die bundesweit höchste Teilnehmerzahl bei der 1. Mai-Kundgebung und dem Fest danach hatte. Statt wie einst 8000 oder gar 10 000 Menschen interessierte diesmal nur 2000 das Treiben auf dem Trammplatz. „In erster Linie lag der Einbruch am Wetter“, meint DGB-Chef Torsten Hannig. „Aber wir werden auch übers Konzept reden.“

Ein entscheidendes Problem für mehr Attraktivität sind die Umzugsfolgekosten. Als sich die Gewerkschafter noch auf dem Klagesmarkt trafen, mussten nur vereinzelt Zuwege gesperrt werden. „Rund ums Rathaus betrifft das viel mehr Straßenzüge“, sagt Hannig. Allein für die Sperrungen und deren Bewachung müsse der DGB mehr als 7000 Euro bezahlen. „Für uns ein Wahnsinnsgeld.“

Stünde diese Summe zur freien Verfügung, würde der DGB wahrscheinlich einen Preis für Nachwuchskünstler ausloben – und sich damit attraktiver für junge Leute machen. Hannig ahnt: „Die Zeiten des Zulaufs sind vorbei, wenn wir allein in den Betrieben für uns werben.“ Die noch recht neue Arbeit an Berufsschulen müsse ergänzt werden durch Engagement an den Unis und Fachhochschulen.

Den 1. Mai bewerten wird der Kreisvorstand des DGB in seiner nächsten Sitzung. Positiv aufgefallen ist dem Geschäftsführer die neue Zuordnung der Gewerkschaftszelte auf der Wiese neben dem Rathaus. Dort hätten sich nicht nur ältere „Stammgäste“ aufgehalten, sondern „die mittlere Generation“. Vielleicht, weil es auch der bei Temperaturen um sieben Grad und böigem zu kalt draußen war. Viele Festbesucher hätten anschließend noch einen Abstecher zum Internationalen 1. Mai auf Faust-Gelände nach Linden gemacht, so Hannig. „Auch mit der Konkurrenz durch viele attraktive Angebote müssen wir leben.“

Von Vera König