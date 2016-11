FAST ABGESCHLOSSEN: Die Arbeiten in der Kurt-Schumacher-Straße. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft hat die Infra die Baustelle geräumt. Nur noch Dächer, Sitze und Automaten müssen montiert werden. Der neue Hochbahnsteig am Goetheplatz (links) soll schon am 9. Dezember in Betrieb gehen.Fotos: Dröse