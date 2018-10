Hannover

Wer durch Hannover spaziert, kommt an Conrad Wilhelm Hase kaum vorbei. Wie nur wenige andere hat der Architekt (1818 bis 1902) das Gesicht der Stadt geprägt. So eng ist sein Wirken mit dieser verknüpft, dass sein neugotischer Baustil als „Hannoversche Architekturschule“ in die Geschichte einging. Nun jährt sich Hases Geburtstag zum 200. Mal. Das Stadtarchiv widmet ihm deshalb eine Ausstellung, in der es eine Auswahl aus dem Nachlass des Baumeisters zeigt, der rund 600 Pläne und Zeichnungen enthält, zum Teil sind sie koloriert.

276 Bauwerke hat Hase ge­schaffen, vor allem Kirchen, Rathäuser, Schulen und Villen. Zu seinen bedeutendsten Gebäuden in Hannover gehört die Christuskirche in der Nordstadt, die 1864 eingeweiht wurde. Sie ist typisch für den Baumeister, weil sie nahezu komplett aus Ziegelsteinen errichtet wurde. Er nutzte diese nicht nur als Baumaterial, sondern als Stilmittel, das zum Markenzeichen werden sollte.

Das gilt auch für das Künstlerhaus an der So­phienstraße von 1856 sowie das Alte Rathaus, das im 19. Jahrhundert vom Abriss be­droht war. Hase jedoch setzte sich für den Erhalt ein und organisierte den Umbau des Gebäudes.

„Putz ist Lüge“ ist ein Satz, den der Baumeister ge­prägt hat. Er orientierte sich an der mittelalterlichen Backsteingotik und interpretierte sie neu. Und weil zahlreiche Schüler Hases Beispiel folgten, wurde sein Stil erst recht prägend im norddeutschen Raum.

Rund 1000 Bauwerke sollen seinen Vorstellungen entsprechend errichtet worden sein.

Aufgewachsen in Einbeck, als Sohn eines Steuereinnehmers, kam Hase 1834 zum Architekturstudium nach Hannover. Den Umgang mit Backstein lernte er danach noch von Grund auf während einer zweijährigen Maurerlehre. 1840 studierte Hase noch an der Münchner Kunstakademie, wo er den Rundbogenstil lernte, der später viele seiner Gebäude prägen sollte.

Nach Hannover kam er 1842 zurück, wo er zunächst als Maurer und Bauführer arbeitete. 1843 trat er in den Staatsdienst der Königlich Hannoverschen Eisenbahndirektion ein, für die er unter anderem den Bau der Bahnhöfe in Wunstorf, Celle und Lehrte leitete.

Hases Lehrmeistertätigkeit begann 1849, als er eine Vertretungsstelle am Polytechnikum Hannover antrat. Zwei Jahre später folgte die Festanstellung als Lehrer für Architektur.

Die Ausstellung im Stadtarchiv gibt Einblicke in sein Wirken. Zwar wurde sein Wohnhaus, die berühmte „Hasenburg“, im Zweiten Weltkrieg zerstört, ein Mo­dell davon wird allerdings zu sehen sein.

Hase hatte das Gebäude 1860/61 selbst geplant. Es stand an der heutigen Otto-Brenner-Straße und entsprach bis hin zum Toilettenhäuschen den Vorstellungen seines Schöpfers. Architekturstudenten der Universität Hannover bauten die „Hasenburg“ 1995 für eine Ausstellung in Venedig nach.

Bis zum 2. November wird die Ausstellung im Stadtarchiv (Am Bokemahle 14–16) zu sehen sein während der Öffnungszeiten. Sie sind dienstags von 10 bis 18 Uhr, sowie mittwochs und donnerstags von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Christian Bohnenkamp