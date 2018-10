Hannover

Die chinesische Post muss ihre für dieses Jahr angedachten Flüge von und nach Hannover verschieben. Grund ist ein Rückschlag bei der Suche nach einer Partner-Airline aus der EU, sagte der Deutschland-Direktor der China Express Germany, Udo Sass. Die ins Auge gefasste Airline sollte nach langem Aushandeln der Modalitäten zum Oktober den Flugverkehr von Niedersachsens größtem Airport aufnehmen.

Sass: „Bedingt durch die kurzfristige Rückgabe eines Flugzeuges an den Leasinggeber kam der Vertrag leider nicht zustande.“ Nötig für Einflug- und Landerechte in China seien aber mindestens drei Jets. „Damit wird es in diesem Jahr nichts mehr.“

Von dpa/RND