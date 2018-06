Das Frauchen von Esra und Ephrata reiste aus dem Saarland an, um die Chincillas in der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) in Hannover therapieren zu lassen. Nun sind die Nagetiere tot und das Frauchen will die Rechnung nicht zahlen. Richterin Dagmar Frost plagt derweil ein ganz anderes Problem.