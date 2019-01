Hannover

Muskelzucken, ein „Gewitter im Kopf“, oder nur eine kurze Bewusstseinspause, Wahrnehmungsstörungen oder sogar ein unmotivierter Lachanfall – so können epileptische Anfälle bei Menschen aussehen. Doch mindestens genauso oft wie Menschen leiden Hunde an dieser „Störung im Gehirn“, an Epilepsie. Dr. Holger Volk, der neue Leiter der Klinik für Kleintiere an der Tierärztlichen Hochschule Hannover ( TiHo), will sich diesem interessanten Thema verstärkt widmen. Seine Forschung könnte auch Menschen helfen.

Volk fasziniert das Thema bereits seit seinem Studium an der TiHo in Hannover. Nach einem Zwischenspiel von 15 Jahren am Royal Veterinary College in London, kehrt er nun in Niedersachsens Landeshauptstadt zurück. Seine Begeisterung für die Epilepsie-Forschung ist ungebrochen. Nicht zuletzt deswegen: „Was wir bei Vierbeiner durch die Forschung an Erkenntnissen gewinnen, funktioniert oft auch gut beim Menschen – und umgekehrt“, so der 44-Jährige.

Dunkelziffer höher

„ Epilepsie ist die häufigste chronische neurologische Erkrankung bei Hunden“, erklärt Volk, dem die Jahre in London beim Sprechen noch etwas anzuhören sind. „Einer von 111 Hunden wird deswegen zum Arzt gebracht.“ Einem Großteil der Hundebesitzer ist die Krankheit unbekannt. Die Tierhalter reagieren deshalb oft geschockt, wenn der Hund plötzlich krampfend und mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden liegt. „Aber nicht jeder Anfall sieht so heftig aus“, erklärt der 44-Jährige. „Es gibt Anfälle, die sich zum Beispiel nur in kurzen Aussetzern äußern. Und das ist selbst für so manchen Experten von außen schwer als Anfall zu erkennen.“ Die Dunkelziffer an erkrankten Hunden könnte also noch deutlich höher sein.

„Von Hunden lernen“

Doch das ist nicht der einzige Grund für den neuen Klinikleiter, die Forschung in Hannover weiter zu verstärken. Auch die Ähnlichkeit zur Epilepsie beim Menschen motiviert ihn. „Nicht nur, dass die Krankheit sehr ähnlich häufig bei Hund und Mensch auftritt. Vieles aus der Tierforschung ist interessanterweise auch auf den Menschen übertragbar. Wir können von den Hunden lernen“, erklärt Volk. So benutzen an Epilepsie erkrankte Menschen und Tiere im Prinzip die gleichen Medikamente. Ebenfalls ein Phänomen, das bei beiden auftritt: Nicht alle tierischen und menschlichen Patienten sprechen auf die Medikamente an – beim Menschen erleiden etwa ein Drittel der Patienten trotz medizinischer Betreuung Anfälle, beim Hund sind es sogar zwei Drittel. „Diese Werte haben sich in vielen Jahren der Forschung kaum verändert. Damit werden wir uns noch weiter auseinanderzusetzen haben.“ Aber auch Erfolge habe man bereits erzielt.

Hunde werden ängstlicher, aggressiver

Nämlich in puncto Lebensqualität der Tiere: „Die Epilepsie als Gehirnerkrankung verändert vier von fünf Hunden im Verhalten. Es macht sie ängstlicher, manche sogar aggressiver, und es nimmt Einfluss auf ihre kognitiven Fähigkeiten, etwa auf das räumliche Gedächtnis. In Versuchen zeigten an Epilepsie erkrankte Hunde etwa Schwierigkeiten, versteckte Leckerlis wiederzufinden.“

Durch die Medikamente wiederum werden die Hunde schläfrig und im Verhalten unkoordiniert, weil die meisten Antiepileptika die Gehirnaktivität unterdrücken: „Sie wirken dann wie leicht angetrunken“, erklärt der Tierarzt. An entsprechenden Therapiemöglichkeiten werde gearbeitet. „Das Tier soll – auch neben den Anfällen – so normal wie möglich sein.“

Erstaunlich: Diäten helfen

Hierbei helfen den Vierbeinern laut Volks Forschungen ausgerechnet Diäten: „Bei Menschen ist dieses Phänomen schon länger bekannt – wir konnten es mit Erfolg auf Hunde übertragen.“ Während beim Menschen kohlenhydratreduzierte und dafür fettreichere Ernährung die Anfallzahl verringert, helfen beim vom Wolf abstammenden Hund sogenannte mittelkettige Fettsäuren, wie sie etwa in Kokosnüssen vorkommen. Anders gesagt: Die Kraft aus der Kokosnuss reduziert beim Hund nicht nur das Anfallsleiden, sondern kann auch die kognitiven Fähigkeiten des Vierbeiners wieder verbessern. Besonderes, aus der Nuss extrahiertes Öl, das auch Bodybuilder zu sich nehmen, wird dann dem Essen beigemischt.

„Es hilft oft schon viel, eine Diät konstant durchzuziehen und nicht so viel vom Tisch an den Vierbeiner zu verfüttern“, betont Volk. „Wer dem sowieso schon leidendem Tier mit einem Stück Pizza, oder salzigen Pommes ausnahmsweise etwas Gutes tun will, schadet ihm nur noch mehr. Das ist vielen gar nicht bewusst.“ Inzwischen wisse man, dass das Nervensystem im Magendarmtrakt mit dem Nervensystem im Gehirn kommuniziert. Generell gilt also: „Was wir essen bestimmt wir uns fühlen“, so Volk. „Egal ob Zwei- oder Vierbeiner.“

Der neue Leiter der Klinik für Kleintiere Seit Jahresbeginn ist er der neue Direktor der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover ( TiHo): Der Tierarzt, Neurologe und Neurochirurg Professor Dr. Holger Volk übernimmt die Leitung von Professor Dr. Michael Fehr, der bis zu seinem Ruhestand weiterhin die Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel leiten wird. Volk, geboren in Garmisch-Patenkirchen, aufgewachsen in Tübingen, ist 44 Jahre alt, hat eine Frau und zwei Töchter. Der TiHo ist er ein alter Bekannter: Hier hat er studiert und promoviert, bevor er für fast 15 Jahre nach London ans Royal Veterinary College ging. TiHo-Präsident Dr. Gerhard Greif sagt: „Ich bin sehr stolz, dass wir Holger Volk für die Leitung der Klinik für Kleintiere gewinnen konnten. Er ist ein exzellenter Forscher, Kliniker und Hochschullehrer.“ Die 145 Mitarbeiter starke Klinik für Kleintiere zählt zu den modernsten Kleintierkliniken in Europa. Das Gebäude wurde erst im Jahr 2010 bezogen. Volk sagt: „Es war immer mein Traum, diese Klinik zu leiten. Dieser Traum ist jetzt in Erfüllung gegangen.“ Beworben hatte sich Volk in Hannover aber nicht zuletzt auch wegen der wirtschaftlichen Entwicklung in England, die schließlich in den Brexitbemühungen gipfelte. „Die Lehre und die Forschung wurden durch die finanziellen Engpässe in London immer mehr eingeschränkt, es ging zunehmend ums schlichte Business.“ In Deutschland gebe es dagegen eine gute Ausstattung und viele Forschungsmöglichkeiten – „auch wenn sich die Briten noch besser verkaufen können. Da befinden wir uns hierzulande oft noch in einer Art Dornröschenschlaf.“ Volk wurde mehrfach national und international ausgezeichnet und ist Past-Präsident vom European College of Veterinary Neurology und Schatzmeister des European Board of Veterinary Specialisation. Volks Forschungsschwerpunkt ist Epilepsie. Er hat die International Veterinary Epilepsy Task Force gegründet, die eine Reihe grundlegender Übersichtsartikel über Epilepsie beim Kleintier verfasste.

Von Simon Polreich